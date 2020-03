Covid-19 anche Roche mette a disposizione le sue risorse

La filiale italiana della multinazionale svizzera mette a disposizione gratuitamente tocilizumab alle Regioni che ne faranno richiesta, una squadra di esperti per consulenza da remoto e donerà un milione di euro in Dpi e strumenti per la terapia intensiva

Anche Roche mette a disposizione le sue risorse per contrastare l’emergenza da nuovo coronavirus. La filiale italiana della multinazionale svizzera vuole mettere insieme le proprie risorse economiche e umane per supportare il nostro Ssn.

Tocilizumab gratuito

Come già avvenuto in Cina, sarà utilizzato tocilizumab (con indicazione terapeutica contro l’artrite reumatoide) già testato in via sperimentale sui malati di Covid-19. I risultati, per ora, sembrano essere abbastanza convincenti, seppur molti esperti preferiscano essere cauti. Il farmaco non è pensato contro questo tipo di coronavirus, tuttavia la molecola pare abbia un qualche effetto positivo sui pazienti. Roche, afferma l’azienda stessa, lo fornirà alle Regioni in forma gratuita per il periodo di emergenza fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica per i pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato.

Consulenza

Altro punto riguarda la consulenza. Roche ha stoppato le informazioni medico-scientifiche face to face, ma ha dichiarato di voler prestare su base volontaria un supporto di consulenza telefonica alla cittadinanza. Annunciata anche una forte collaborazione con la Protezione civile e le associazioni di volontari.

Un milione di euro

La società ha anche dichiarato di voler donare un milione di euro per l’acquisto e la consegna alle Regioni di materiale per la gestione dei pazienti in terapia intensiva (in particolare caschi monouso per la ventilazione) e Dpi (dispositivi di protezione individuale) per i medici di medicina generale.

Collaborazione con Hoepli

L’ultimo aspetto riguarda una collaborazione con la casa editrice Hoepli che prevede un investimento di 100 mila euro per avviare la campagna “Stai a casa, leggi un libro”. L’iniziativa, in collaborazione con gli assessorati alla cultura dei comuni di Milano e Monza, prevede la donazione agli under 25 di un libro e di materiale informativo sull’importanza del senso civico in situazioni di emergenza.