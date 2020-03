Farmindustria: “Garantiamo provviste di farmaci anche convertendo linee produttive”

L'associazione delle imprese farmaceutiche ribadisce il suo impegno per far fronte all'emergenza del nuovo coronavirus

Farmindustria ribadisce il suo impegno per tamponare la minaccia del nuovo coronavirus. “Si è determinata la naturale disponibilità da parte di tutte le imprese, ciascuna per le proprie capacità, a concorrere, in termini di responsabilità sociale, alla maggiore provvista di farmaci e presidi, anche convertendo linee produttive, e di altri strumenti utili ad affrontare l’emergenza nazionale”, è scritto in una nota. “Tutto il sistema di Farmindustria – si legge – è quindi mobilitato ad operare in stretta collaborazione con le Autorità istituzionali e le Organizzazioni sociali.

Produzione garantita

L’associazione garantisce la continuità delle pipeline. “Continua a garantire, pur nelle condizioni difficili del momento, la produzione nei molti stabilimenti sul territorio. Partecipa poi, anche in queste ore, all’intensificarsi delle sperimentazioni dedicate a nuovi farmaci o a farmaci già autorizzati, con l’obiettivo di terapie immediatamente efficaci per le patologie derivanti dal Covid19”, prosegue il documento.

La richiesta

Farmindustria ha comunque una richiesta ossia che “in questo contesto e per garantire le necessarie produzioni e attività di ricerca, di essere considerati un settore di rilevante interesse nazionale per il quale possono essere indispensabili modalità di lavoro più intense, nel massimo rispetto delle esigenze di tutela della salute dei nostri collaboratori e delle loro famiglie. A loro e alle loro Organizzazioni sindacali con le quali vogliamo essere in costante contatto, in continuità con lo spirito collaborativo delle nostre Relazioni industriali, va il nostro ringraziamento”.