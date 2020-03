Immunoterapia, dal gene “gasdermin E” un potenziale nuovo approccio

Questo potente gene soppressore del tumore, silenziato o mutato nella maggior parte dei tessuti tumorali, potrebbe essere riacceso per innescare un potente attacco immunitario contro il tumore. Lo dimostra una ricerca preclinica del Boston Children's Hospital, pubblicata su Nature

Prima ci sono stati gli inibitori dei checkpoint immunitari e poi, più di recente le cellule Car-T, nella lista delle terapie che hanno rivoluzionato la cura dei tumori. Ma non tutti i pazienti possono beneficiare di questi approcci, che funzionano solo per una minoranza di tumori, e la terapia con cellule Car-T comporta rischi significativi. Una nuova ricerca del Boston Children’s Hospital, pubblicata su Nature, apre però a una nuova immunoterapia, che potrebbe potenzialmente funzionare in più tipi di neoplasie. Riguarda un gene soppressore, chiamato gasdermin E, che se riattivato può attivare una risposta immunitaria soppressa in presenza di molti tumori.

Da “freddo” a “caldo”

“Gasdermin E è un potente gene soppressore del tumore, ma nella maggior parte dei tessuti tumorali non è né espresso né è mutato” ha affermato Judy Lieberman del Programme in Cellular and Molecular Medicine (PCMM) del Boston Children’s Hospital e principale investigatore dello studio. “Quando viene riattivato, può convertire un tumore immunologicamente ‘freddo’, cioè non riconosciuto dal sistema immunitario, in uno ‘caldo’ che il sistema immunitario può controllare”.

Lo studio

Nello studio, Lieberman e colleghi hanno mostrato che 20 su 22 mutazioni associate ai tumori che hanno testato hanno portato a una riduzione della funzione di gasdermin E. Quando questo è stato reintrodotto in un modello murino, sono stati in grado di innescare la pirotosi e sopprimere la crescita di una varietà di tumori da quello al seno tripli negativi, ai tumori del colon-retto e melanoma.

Attivare la “pirotosi”

Il team ha anche mostrato, nelle linee cellulari tumorali di topo, come funziona gasdermin E. Normalmente, le cellule – comprese la maggior parte delle cellule tumorali – muoiono attraverso un processo chiamato apoptosi, una morte tranquilla e ordinata. Ma se il gasdermin E è presente e funziona, le cellule tumorali si “infiammano”, attraverso una forma altamente infiammatoria di morte cellulare chiamata pirotosi. Come ha dimostrato la squadra di Lieberman nei topi vivi, la pirotosi emette un potente allarme immunitario che recluta cellule T killer per sopprimere il tumore. Il team sta ora studiando strategie terapeutiche per indurre gasdermin E ad attivare quella risposta immunitaria antitumorale.

Sinergia

“Quello che stiamo suggerendo è che possiamo attivare il segnale di pericolo, che è un’infiammazione” ha concluso Lieberman. “In modo da attivare i linfociti in modo più completo rispetto ad altri approcci di immunoterapia e avere un’immunità potenzialmente molto più ampia” . “La combinazione di questo potenziale nuovo approccio con farmaci inibitori del checkpoint già approvati potrebbe funzionare meglio di entrambe le strategie da sole”.