M&A, Bip acquisisce Vidiemme

Fabio Troiani (Ad Bip): "Questa acquisizione porta a compimento il percorso che ci ha visti evolvere negli anni"

Bip, multinazionale di consulenza, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Vidiemme, società che sviluppa progetti di digital innovationin ambito web, mobile e new technologies. Obiettivo dell’operazione è quello di arricchire ulteriormente l’offerta del Gruppo Bip grazie alle competenze in termini di innovazione di Vidiemme,

L’accordo

Vidiemme, che conta al suo interno circa 100 dipendenti e un fatturato in aumento, manterrà la propria identità aziendale. Vidiemme è attiva in diversi settori, dal fashion & luxury, retail, finance & banking e Pharma & Healthcare. Grazie al forte orientamento verso l’innovazione e alla costante ricerca delle più recenti tecnologie, Vidiemme risulta inoltre tra i migliori 20 Representative Global Vendors di Gartner per il Conversational Ai. “La scelta di un partner all’avanguardia in termini di innovazione come Vidiemme è stata fortemente voluta e appoggiata perché rappresenta per Bip il completamento di un’offerta end to end digitale, “commenta Fabio Troiani, amministratore delegato della società. “Questa acquisizione porta a compimento il percorso che ci ha visti evolvere negli anni da Software house a Technology advisor, con un approccio sempre più consulenziale. La tecnologia e l’innovazione che offriamo hanno un valore più ampio della semplice implementazione di soluzioni digitali. Far parte di un gruppo come Bip ci permette di aumentare ulteriormente questo valore e dare un segnale forte ai nostri clienti e al mercato”, prosegue Luca Valsecchi,fondatore e amministratore delegatodi Vidiemme.