Covid-19, Aifa proroga la compilazione dei registri di monitoraggio

Per le strutture in difficoltà, a causa dell'emergenza da nuovo coronavirus, l’inserimento obbligatorio dei dati relativi ai trattamenti può essere posticipato, fino a un massimo di 90 giorni, a partire dal 12 marzo

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha prorogato i termini della compilazione dei registri di monitoraggio dei trattamenti, fino a un massimo di 90 giorni. Si tratta di un’iniziativa che rientra nelle misure di transizione per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Meno adempimenti per medici e farmacisti

In considerazione della necessità di ridurre gli adempimenti a carico dei medici e dei farmacisti che operano all’interno delle strutture sanitarie, si legge in una nota diffusa dall’Agenzia, al fine di svincolarne l’operatività quotidiana a favore di una maggiore focalizzazione nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Aifa comunica le seguenti disposizioni transitorie.

In particolare, l’Aifa comunica che, nelle strutture che si trovassero in particolare difficoltà a causa dell’emergenza da nuovo coronavirus, l’inserimento obbligatorio dei dati relativi ai trattamenti con medicinali soggetti a monitoraggio tramite registro Aifa web-based può essere posticipato fino a un massimo di 90 giorni a partire dalla data della comunicazione (12 marzo). Tale misura è valida per il tempo strettamente necessario alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed esclusivamente nel caso di pazienti già avviati al trattamento e, pertanto, registrati nella piattaforma Aifa .

Cosa resta fuori dalla misura

In ogni caso sono esclusi da tale misura l’avvio dei nuovi trattamenti e i Registri dei farmaci innovativi anche già in atto. Al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, si intendono ristabilite le consuete modalità operative. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui sopra non esimono dal rispetto delle misure di monitoraggio e di valutazione previste dal registro.