Covid-19, dall’Italia parte la proposta europea per un vaccino

Parte dall’Italia la proposta europea per un vaccino. Parola d’ordine: unire le forze della ricerca e dell’innovazione continentale per combattere il nuovo coronavirus. A lanciarla sono Alisei (cluster tecnologico nazionale life science), Farmindustria e Assolombarda in una lettera inviata al Governo italiano. La proposta prevede la creazione di una nuova Missione Europea, per la ricerca del vaccino contro il Covid-19 con un budget consistente per un periodo di 12 mesi.

“In un momento difficile come quello attuale, solo l’unione dei saperi e delle energie nazionali e internazionali può portare a un risultato concreto”, sostengono Diana Bracco, Massimo Scaccabarozzi e Sergio Dompé nella loro lettera al Premier Giuseppe Conte.

La lettera

La situazione generale a livello italiano e in molti Stati membri dell’Unione Europea in relazione alla diffusione del Covid-19 è molto preoccupante e sta generando forti tensioni sull’operatività dei sistemi sanitari nazionali. È urgente unire le forze tra tutti gli attori dell’ecosistema life science per impegnarsi in una missione straordinaria, quella di trovare un vaccino contro il nuovo coronavirus, nel più breve tempo possibile.

Questo obiettivo può essere raggiunto creando un grande consorzio europeo composto dalle migliori università e centri di ricerca insieme alle grandi imprese del settore pharma -biotech e scienziati che a vario titolo operano nel settore strategico delle scienze della vita.

Missioni europee

L’Unione Europea ha creato le Missioni Europee, uno straordinario strumento per il prossimo periodo di programmazione finanziaria 2021-2027, “In parte ispirate ad Apollo 11 che mandò il primo uomo sulla luna, le missioni europee di ricerca e innovazione mirano a fornire soluzioni ad alcune delle maggiori sfide che il nostro mondo deve affrontare. Sono parte integrante del programma quadro Orizzonte Europa a partire dal 2021. Ogni missione è un mandato per risolvere una sfida urgente nella società entro un certo lasso di tempo e budget”.

Ispirandosi a questo modello innovativo di cooperazione, il mondo scientifico e imprenditoriale del settore life science italiano propongono la creazione di una nuova Missione Europea per la ricerca del vaccino contro il Covid-19 con un budget consistente per un periodo di 12 mesi.

Una proposta concreta per costruire una risposta solida e urgente alla sfida che la pandemia di Covid-19 sta ponendo all’Unione Europea al suo sistema economico e sociale.