Virus, Assicuratrice Milanese estende le garanzie per i medici associati

La compagnia, specializzata in polizze per i professionisti della sanità, ha deciso di estendere gratuitamente l’ambito delle garanzie assicurative offerte a ciascun medico

Anche il mondo delle assicurazioni a supporto dei professionisti della sanità che combattono ogni giorno contro il Covid-19. Assicuratrice Milanese, compagnia specializzata in polizze per i professionisti della sanità, ha deciso di estendere gratuitamente l’ambito delle garanzie assicurative offerte a ciascun medico.

Ampliare l’offerta assicurativa

“Siamo convinti – fa sapere la compagnia con sede a San Cesario sul Panaro (Modena) – che, oggi più che mai, tutti debbano fare uno sforzo per fronteggiare questa emergenza. Noi abbiamo quindi deciso di ampliare l’offerta assicurativa per i professionisti chiamati a prestare il loro servizio in situazioni di emergenza legate al Covid-19”.

L’iniziativa

La compagnia assicurativa estende quindi senza alcun aumento del premio, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, la copertura della garanzia di responsabilità civile professionale, allo svolgimento di attività di pronto soccorso e di medicina d’urgenza prestate in ragione dell’emergenza, presso strutture sanitarie private, con riferimento alle sole attività inerenti la cura del Covid-19, e in strutture sanitarie pubbliche.