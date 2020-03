Covid-19, dalla Cina 50mila mascherine oltre 2mila campioni di test anticorpali

Le aziende cinesi Zoomlion e Viva Check Biotech doneranno dispositivi per la protezione individuale e test agli ospedali della Lombardia che stanno affrontando l'emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus

La Cina continua a supportare l’Italia nella lotta al nuovo coronavirus. Dopo l’arrivo a Roma della task force di medici cinesi dotati di mascherine e dispositivi, si moltiplicano le iniziative del dragone a sostegno della battaglia italiana contro Covid-19. Come quella di Zoomlion, produttore cinese di attrezzature agricole e ingegneria, che donerà un primo lotto di 50mila mascherine, fornite dal Comitato provinciale e dal governo popolare della provincia di Hunan, alla regione Lombardia. Mentre l’Unità di crisi Coronavirus, sempre della Regione Lombardia, ha ricevuto 2.160 campioni di un nuovo test anticorpale, donati dalla società farmaceutica cinese Viva Check Biotech.

Mascherine per la Lombardia

Il lotto di mascherine, prodotto da aziende di tutta la provincia dell’Huan e realizzato secondo gli standard dell’Ue, è partito lo scorso 13 marzo per la Lombardia. Una volta giunto a destinazione, il lotto andrà alle autorità sanitarie locali, e successivamente distribuite agli operatori sanitari attivi in prima linea a controllare la diffusione del virus. Nello specifico, Zoomlion ha coordinato la produzione, la logistica e le pratiche doganali nell’arco di due giorni.

Il primo al Niguarda

“Il primo lotto di forniture sarà donato all’ospedale Niguarda di Milano”, ha dichiarato Li Bin, direttore della direzione aziendale internazionale di Zoomlion. “Zoomlion aveva precedentemente effettuato acquisti su larga scala di dispositivi di protezione individuale (Dpi) per aiutare a controllare la diffusione di Covid-19 in Cina. All’epoca, i dipendenti della nostra azienda in tutto il mondo, compresi quelli di Cifa (azienda italiana acquisita da Zoomlion nel 2008, ndr) in Italia, avevano attivamente risposto per aiutarci ad l’acquistare e trasportare i dispositivi, nonché per riprendere la produzione interna in Cina. Ora speriamo anche di fornire aiuti e sostegno all’Italia”

“Vorrei esprimere a nome della Lombardia i miei più sinceri ringraziamenti alla Provincia di Hunan e Zoomlion per l’aiuto fornito durante questa emergenza”, ha dichiarato Giuliana Sabatino, dirigente della struttura di accreditamenro e negoziazione Polo ospedaliero e rete territoriale della regione Lombardia.

In arrivo 2mila test anticorpali

Un altro aiuto importante in arrivo dalla Cina riguarda i test anticorpali. L’ Unità di crisi coronavirus della Regione Lombardia ha ricevuto in dono 2.160 campioni di un nuovo test anticorpale, donati dalla società farmaceutica cinese Viva Check Biotech (Hanghzou), che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla popolazione. L’iniziativa è stata resa possibile dall’Uicc – Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in Italia la “Health Industry Association” cinese.

A chi andranno i campioni

I 2.160 campioni sono destinati alle strutture di “microbiologia, virologia e diagnostica Bio-emergenze” dell’Ospedale Luigi Sacco” di Milano, a quella di “Analisi chimico cliniche e microbiologia” dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e a quella di “Virologia Molecolare” della “Fondazione Irccs Policlinico San Matteo” di Pavia.

Il senso dell’iniziativa

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi & Partners – perché la nostra società, che da tempo promuove il programma “Action for China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere a disposizione la propria rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così difficile. Ringraziamo la Uicc – Unione degli imprenditori italo cinesi, nella persona del suo segretario generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo non sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto”.