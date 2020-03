Covid-19, la Commissione Ue: “sia garantita la circolazione di medicine e cibo”

L'esecutivo europeo pubblica le linee guida per far fronte all'emergenza visto l'aumento dei controlli dei Paesi membri alle frontiere. Intanto il Fondo monetario internazionale annuncia mille miliardi di dollari di aiuti

“Gli Stati membri devono salvaguardare la libera circolazione di tutte le merci. In particolare, devono garantire la filiera di prodotti essenziali come medicine, equipaggiamento medico, e cibo”. Il monito arriva dalla Commissione europea che il 16 marzo 2020 ha pubblicato le sue linee guida per tutti gli Stati membri. A preoccupare è la chiusura delle frontiere e il rosicchiamento del trattato si Schengen sulla libera circolazione di uomini e merci. Uomini neanche a parlarne, ma differente cosa per le merci (che però da sole non si spostano, va detto) soprattutto per i beni di prima necessità come cibo e medicinali. Per l’Italia preoccupa soprattutto il valico del Brennero con l’Austria e il rafforzamento dei controlli che sta rallentando (e non poco) il passaggio delle merci.

Siamo tutti Brexit

La legge del contrappasso per certi versi. In tanti temevano il collo di bottiglia in Francia per il transito delle merci in Gran Bretagna a seguito di Brexit e il rinnovo delle dogane e ora i muri (o comunque attenti controlli) si alzano nel cuore dell’Europa. Il tema sarà discusso dai 27 durante l’Eurogruppo del 17 marzo mentre la Commissione ribadisce che è possibile sottoporre chi entra nel territorio nazionale a controlli sanitari senza introdurre formalmente controlli alle frontiere interne. In sostanza c’è la possibilità che l’entrata non sia vietata, a differenza di altri interventi che potrebbero vietare a priori l’ingresso in un Paese.

Prodotti bloccati e confiscati

Con l’innalzamento dei controlli 19 milioni di mascherine sono bloccate all’estero, nonostante le aziende italiane abbiano siglato contratti con le imprese. In alcuni casi le merci sono state addirittura sequestrate. Consip, la centrale d’acquisto dello Stato ha stipulato contratti per le forniture per 30 milioni di mascherine chirurgiche, oltre a 7 milioni di guanti e oltre 13 milioni di tute, calzari, cuffie e camici. In aggiunta sono stati ordinati 3.800 ventilatori polmonari quasi 400 mila tamponi e più di 67 mila test per il virus. Sul tema è intervenuto anche Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile: “Il Governo ha inserito nel decreto legge la possibilità di realizzare le mascherine su territorio nazionale mantenendosi sugli standard adeguati ai livelli di sicurezza, ma senza rispettare le procedure farraginose per avere un’autorizzazione (bisognerà rivolgersi all’Iss che ne rilascerà una). A breve – continua Borrelli – spero si possa avviare una produzione nazionale e speriamo avvenga quanto prima”. Poi un punto sui numeri. “Dovevano essere 50 milioni i presidi medici, questo era il valore delle commesse che avevamo. Sono comunque insufficienti rispetto alla dotazione mensile che avevamo previsto”.

RescEu

Intanto sul tavolo dell’Eurogruppo ci sarà anche il regolamento RescEu, la Protezione civile europea. All’ordine del giorno ci sarà il piano per consentire di finanziare al 90% l’acquisto di materiale sanitario di protezione da destinare ai Paesi membri.

L’annuncio è arrivato da Janez Lenarcic, Commissario alla gestione della crisi su Twitter. “Ho chiesto ai Paesi si supportare all’unanimità questa proposta sullo stoccaggio, che vorremmo avere pronta all’uso prima della fine del mese”, scrive Lenarcic, “insieme al cofinanziamento, l’obiettivo è dare la priorità a dove il materiale dev’essere inviato sulla base dei bisogni e delle forniture disponibili”.

Mille miliardi in arrivo

Contestualmente arriva la bordata del Fondo monetario internazionale. Una bordata sì, perché sul piatto sono stati messi mille miliardi di dollari per venire incontro all’emergenza. Una cifra monstre che la Direttrice generale Kristalina Georgieva, in una nota apparsa sul blog del Fondo, vuole mettere a disposizione di chi ne ha bisogno. “Come prima linea di difesa – ha scritto Georgieva – il Fondo può varare i suoi strumenti di emergenza flessibili e a erogazione rapida per aiutare i Paesi con esigenze finanziarie urgenti”.