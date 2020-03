Insieme contro la Covid-19, Biogen si allea con Vir Biotechnology

Biogen si occuperà di sviluppare la ricerca a livello cellulare e si occuperà della fase clinicia e di produzione. Vir, dal canto suo, ha identificato alcuni target utili alla ricerca del virus isolato in alcuni pazienti sopravvissuti alla Sars

Biogen e Vir Biotechnology insieme contro la Covid-19. Le due società hanno deciso di mettere insieme le forze per sviluppare e produrre anticorpi che abbiano effetto contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2.

L’accordo

I dettagli sono ancora in via di definizione, ma a quanto si apprende Biogen si occuperà di sviluppare la ricerca a livello cellulare e si occuperà della fase clinicia e di produzione. Vir, dal canto suo, ha identificato alcuni target utili alla ricerca del virus isolato in alcuni pazienti sopravvissuti alla Sars. La compagnia, inoltre, sta valutando anche studi di profilassi contro il Sars-CoV-2.

Collaborazioni estese

Biogen ha attivato subito un’ampia rete di alleanze e cooperazioni a livello nazionale e internazionale. Quella con Vir è l’ultima in ordine di tempo. Infatti è stata da poco annunciata una collaborazione con i Nationl institutes of health per la ricerca sugli anticorpi e ha siglato una partnership con Alnylam e con la cinese WuXi Biologics.