Covid-19, è il momento di investire di più sulla telemedicina

L'emergenza in atto riporta l'attenzione sul dibattito legato all'importanza di questa tecnologia. All'estero stanno emergendo risultati significativi dal punto di vista degli investimenti, con startup capaci di raccogliere capitali importanti. Ma in Italia lo scenario è molto diverso

di Alessio Beverina, general partner Panakès Partners

L’emergenza Covid-19 riporta l’attenzione sul dibattito legato all’importanza della telemedicina. A partire da questa emergenza, infatti, stanno emergendo risultati significativi riguardanti l’uso di tale tecnologia. Basta dare un’occhiata all’estero per capire cosa sta succedendo.

Per citare qualche esempio, realtà come Doctolib in Francia, Teleclinic in Germania o Kry in Svezia hanno avuto, dal momento dell’allerta del nuovo coronavirus, un picco di utilizzazione delle loro piattaforme di telemedicina. Il vantaggio principale di tali strumenti sta nel non esporre il personale sanitario, e i pazienti stessi, al rischio di infezioni in situazioni di emergenza, come quella causata dal virus.

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la maggior parte delle richieste di utilizzo non riguarda casi di sospetto coronavirus: si tratta di pazienti che desiderano evitare sale d’attesa e quindi ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Gli investimenti

Va peraltro sottolineato, come la telemedicina riesca da qualche tempo a stimolare l’appetito degli investitori, i quali intravedono, almeno all’estero, un potenziale di business significativo tra le startup che operano in questo campo.

Tornando ai casi citati, la svedese Kry dal 2015 a oggi ha raccolto oltre 220 milioni di euro, di cui ben 140 all’inizio del 2020 . La francese Doctolib ha addirittura raggiunto lo status di unicorno, in seguito alla chiusura dell’ultimo round da 170 milioni di dollari (marzo 2019, che ha portato il totale raccolto, dal 2013, a 260 milioni di dollari). Mentre Babylon Health, startup britannica, ha raccolto solo nel 2019 ben 550 milioni di dollari (per un ammontare complessivo di 630 milioni dal 2013 a oggi). Senza dimenticare Teladoc health , società americana quotata al Nasdaq, che attualmente vale quasi 9 miliardi di dollari.

Lo scenario italiano

Guardando in casa nostra, lo scenario cambia. Nel tempo, molte società italiane hanno sviluppato, e spesso messo nei cartoni, diverse soluzioni di telemedicina. I casi più noti sono Da Vinci Salute, Adilife, Dottori.it, Centro Medico Sant’Agostino, Pazienti.it (Gruppo Sapio), Medicaltech, ABMedica, Gima, DOC24, Pagine Mediche.

Molte di queste società hanno lavorato o lavorano con i grandi gruppi attivi nel campo delle telecomunicazioni, assicurazioni e software. Tuttavia, almeno per il momento, in Italia, contrariamente a quanto succede altrove, la telemedicina non è rimborsata e quindi non esiste un suo vero utilizzo.

È il caso di domandarsi se non stiamo perdendo un’occasione. Proprio adesso, tecnologie di questo tipo, oltre a risolvere parzialmente l’attuale problema del contagio, garantirebbero soluzioni efficaci al problema della futura mancanza di medici.