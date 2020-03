Covid-19 e ritardi approvazione nuovi farmaci, Scaccabarozzi: “Non siamo preoccupati”

Il presidente di Farmindustria, in un'intervista ad AboutPharma, dichiara che allo stato attuale le aziende italiane non temono ritardi e anzi la collaborazione con gli enti regolatori è più stretta che mai

Secondo alcuni analisti di Jefferies la corsa alle nuove terapie contro Covid-19 potrebbe rallentare l’approvazione di nuove molecole in altre aree terapeutiche. Il collo di bottiglia delle agenzie regolatorie, tra l’altro, potrebbe anche mettere a rischio le vendite future non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo. AboutPharma ha coinvolto sull’argomento il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi.

Presidente, l’industria italiana teme rallentamenti nell’approvazione di nuove formulazioni data la grande emergenza Covid-19 e la precedenza ai trattementi contro di essa?

No, devo dire. In Farmindustria ci siamo occupati subito della questione già dalle prime avvisaglie della patologia. Abbiamo numerosi protocolli aperti nel nostro Paese e ci siamo preoccupati che la ricerca andasse avanti. Abbiamo fatto numerosi incontri con Aifa e devo dire che l’Agenzia italiana del farmaco ha risposto bene e ha accolto le nostre proposte, tanto che ha redatto una serie di linee guida sulle sperimentazioni cliniche in questa situazione di emergenza. Tra l’altro questo aspetto era anche il focus di intervento di una delle nostre cinque task force.

Che intende?

Abbiamo approntato da subito cinque gruppi di lavoro per affrontare l’emergenza e una di queste si occupava proprio della gestione degli studi clinici.

Quali sono?

Tutte le task force sono riassumibili con una parola, coordinamento. Prima di tutto abbiamo messo in sicurezza i collaboratori e abbiamo messo insieme i direttori delle risorse umane delle nostre aziende per dei piani di sicurezza dei nostri lavoratori. Lo smart working è uno di questi. La seconda task force ha a che vedere con il mantenimento della produzione dei farmaci e una terza si occupava della distribuzione. Non possiamo di certo immaginare l’impossibilità di distribuzione delle merci nelle zone rosse o nelle aree in difficoltà. L’ultima task force si è occupata dell’informazione dei medici. Abbiamo fermato quella di persona, ma la comunicazione con i medici è fondamentale e abbiamo trovato altre soluzioni durante l’emergenza.

Lei ha citato la distribuzione. L’Europa torna a fare i conti nuovamente con i controlli doganali. La Commissione Ue ha chiesto dei corridoi preferenziali per alimenti e medicine, ma le file dei camion ai confini preoccupano. Che ne pensa?

Noi lavoriamo a stretto contatto con depositari, grossisti e farmacisti. L’attenzione alle dogane rimane alta e Farmindustria ha un’agenda quotidiana per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Abbiamo, infatti, chiesto a tutti i nostri associati di segnalarci problematiche di ritardi di consegna o di blocchi merce, ma al momento non ce ne sono. La situazione va comunque tenuta sotto controllo. Le fabbriche sono aperte e dobbiamo mantenere liberi anche i canali distributivi. Non possiamo permetterci che i farmaci non arrivino a destinazione.

Sempre più aziende si stanno attivando per donare farmaci o presidi medicali. Farmindustria ha fatto un appello o si tratta di iniziative individuali?

Farmindustria può sensibilizzare su queste cose, ma sono le aziende che rispondono individualmente. Io credo che la responsabilità si declini in due modi. La prima aiutando i collaboratori e gli operatori affinché non si infettino e il secondo a garantire la produzione. Bisogna saper essere generosi e non possiamo che ringraziare tutti i professionisti dell’healthcare per quello che stanno facendo e i lavoratori nelle nostre fabbriche.

C’è una lezione da imparare da tutto questo?

Abbiamo imparato tante cose. Questi sono eventi che si verificano ogni tanto, anche se non con questa gravità. Siamo stati però in grado di reagire velocemente, anticipare i tempi e la ricerca si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Al momento ci sono 48 vaccini in sviluppo.

Cosa è cambiato rispetto all’emergenza Sars?

Il mondo è cambiato da allora, anche nella comunicazione. La gente chiusa in casa e si informa e una volta non si faceva e quindi anche l’informazione al paziente o al consumatore finale è diventata dirimente e fondamentale. Senza considerare, tra l’altro, che oggi il mondo viaggia molto più velocemente di vent’anni fa e la globalizzazione è ancora più diffusa. Due scenari completamente diversi.