L’educazione alla corretta assunzione dei farmaci per massimizzare l’efficacia delle cure

Il successo dei trattamenti è legato al rispetto del piano terapeutico. I Programmi di supporto possono rendere i pazienti più autonomi e “aderenti” alle prescrizioni. *IN COLLABORAZIONE CON DOMEDICA

Quando una malattia è cronica, il percorso di cura diventa parte integrante della vita del paziente e il successo delle terapie è imprescindibilmente legato al rispetto del piano terapeutico da parte di quest’ultimo.

Educare alla corretta assunzione dei farmaci

Assicurare al paziente la possibilità di essere informato su tutto quanto concerne

la corretta gestione della terapia,

quali sono i giusti comportamenti da adottare al verificarsi di alcune evenienze,

come gestire l’eventuale insorgenza di effetti collaterali,

quando informare il medico,

aumenta la consapevolezza del paziente rispetto al suo ruolo attivo nel trattamento e la sua sicurezza nel gestire correttamente la terapia prescrittagli.

Questa evidenza trova un importante riscontro in tutte le terapie che il paziente deve autogestire a domicilio, indipendentemente dalla modalità di somministrazione, sia essa orale, inalatoria o iniettiva.

La solitudine dei pazienti

L’Italia sta soffrendo di un importante carenza di professionisti che lavorano nel Servizio sanitario nazionale: lo scarso numero di sanitari è contrapposto al sempre crescente numero di pazienti da trattare (per cronicizzazione di malattie come il cancro e per l’aumento dell’incidenza della popolazione anziana) con una scarsissima disponibilità di tempo da parte loro di dedicarsi all’incontro con il paziente per approfondire e organizzare la gestione della terapia a domicilio.

Come conseguenza, i pazienti si ritrovano spesso soli e disorientati davanti a una prescrizione che, se pur chiara, è solitamente dis-interpretata da questi ultimi perché tendono a

affidarsi al ricordo di quanto il medico ha riferito durante la visita;

confondere la frequenza di assunzione con quella di altre terapie precedentemente assunte e accomunate da quella nuova dalla modalità di somministrazione;

desistere dal contattare il medico dopo un certo numero di tentativi di contatto che non vanno a buon fine,

non ricercare un ulteriore supporto dei caregiver per non essere di peso.

Diversi studi osservazionali (due esempi: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854257/ e https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30048216) hanno dimostrato che se il paziente, soprattutto nella fase di inizio della terapia, viene educato, informato e supportato da un sanitario, in un setting dedicato, è molto più aderente alla prescrizione del medico e migliora sia l’efficacia delle cure che la qualità di vita dello stesso.

I Programmi di supporto

Da oltre 15 anni, Domedica mette a disposizione dei Centri clinici che trattano pazienti con cronicità, la possibilità di accedere a Programmi di Supporto dedicati ai loro pazienti con la finalità di renderli autonomi nella gestione delle terapie e aderenti al Piano di cura prescritto.

Le modalità adottate vanno da quella più facilmente fruibile che è l’interazione da remoto (con telefonate o video call) a quella che richiede di essere organizzata, come la visita domiciliare.

In entrambi i casi, un professionista è a disposizione del paziente per:

verificare la prescrizione del medico;

istruire il paziente e/o il caregiver sulle procedure che consentono una corretta gestione della terapia a domicilio;

responsabilizzare il paziente all’utilizzo di strumenti, come calendari o app, che gli consentono di tracciare il percorso di cura;

rispondere a dubbi e domande;

trovare insieme al paziente, facendo leva sulle sue risorse, la migliore modalità per essere completamente aderente alla prescrizione del medico.

A cura di Domedica

Home page I Patient support program nell’healthcare

In collaborazione con Domedica