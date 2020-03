Malattie rare e covid-19, Takeda conferma il servizio di home therapy in tutta Italia

I servizi di terapia domiciliare per i pazienti affetti da malattie rare, attualmente presenti solo in alcune Regioni, verranno estesi, gratuitamente, a tutto il territorio italiano. Per consentire ai malati di restare a casa e liberare risorse per il Ssn

I servizi di terapia domiciliare per i pazienti affetti da malattie rare, attualmente presenti solo in alcune Regioni, verranno estesi a tutto il territorio italiano. È la risposta di Takeda all’appello fatto dalla Presidenza dell’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare, insieme a numerose associazioni italiane di patologie rare per raggiungere un duplice obiettivo in questo momento di lotta alla Covid-19. Da una parte quello di consentire la terapia domiciliare ai pazienti evitando loro l’onere di doversi recare in ospedale per sottoporsi alle terapie, e dall’altro per liberare risorse per il servizio sanitario nazionale.

L’impegno di Takeda

Da circa 10 anni Takeda è impegnata nel supporto ai servizi domiciliari per i pazienti di malattie rare in varie aree terapeutiche, tra le quali le malattie da accumulo lisosomiale, l’emofilia, le immunodeficienze, l’angioedema ereditario. I Programmi di Supporto, offerti tramite partner esterni qualificati, vanno dal supporto psicologico, al training dei pazienti per l’autosomministrazione, al supporto fisioterapico fino alla piena terapia al domicilio dei pazienti.

Servizi gratuiti di “home therapy”

A tal proposito, Rita Cataldo, Amministratore Delegato di Takeda Italia, ha ricordato come l’azienda ponga il paziente al primo posto nelle proprie priorità strategiche. Motivo per cui è costantemente impegnata nel permettere ai pazienti con patologie rare di essere curati con terapie innovative e migliorare così la propria qualità di vita. “La dimensione dei servizi al paziente, in particolare a livello domiciliare – continua Cataldo – è un tassello fondamentale in questo percorso di cura, ancor di più in un momento critico come l’attuale emergenza Covid-19. Takeda conferma quindi i propri servizi gratuiti di ‘home therapy’ e con essa la presenza a fianco dei pazienti in tutta Italia. Garantendo la continuità della cura nella sicurezza e tranquillità della propria abitazione”.