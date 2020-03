Vaccino contro la Covid-19: Pfizer e BioNTech si alleano

Il colosso Usa e l’azienda biofarmaceutica tedesca annunciano una partnership per lo sviluppo di un potenziale vaccino a base di mRNA

Una lettera d’intenti sancisce l’impegno comune del colosso statunitense Pfizer e della biofarmaceutica tedesca BioNTech contro l’emergenza Coronavirus. Le due aziende, si legge in una nota, hanno concordato lo sviluppo congiunto e la distribuzione (Cina esclusa) di un potenziale vaccino anti Covid-19 a base di mRNA.

L’accordo per un vaccino contro la Covid-19

La partnership punta a dare maggiore impulso al programma di sviluppo di BNT162, potenziale vaccino di BioNTech che – ipotizza la nota delle aziende – entro la fine di aprile 2020 dovrebbe cominciare gli studi clinici. Quello tra Pfizer BioNTech è un sodalizio già sperimentato: dal 2018 le due aziende condividono un programma di collaborazione per la ricerca di vaccini a base di mRNA per la prevenzione dell’influenza.

Presto i dettagli

Le società prevedono di utilizzare più siti di ricerca e sviluppo di entrambe le società, negli gli Stati Uniti e in Germania, per ospitare le attività individuate dall’accordo di collaborazione. Le aziende inizieranno a collaborare immediatamente. Nelle prossime settimane definiranno i dettagli dell’accordo per quanto riguarda gli aspetti finanziari, commerciali, relativo allo sviluppo e alla produzione. Il 13 marzo scorso, Pfizer ha definito un piano in cinque punti in cui invita l’industria biofarmaceutica a un’alleanza “senza precedenti” per combattere la pandemia.