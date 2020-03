Virus, Novartis lancia un fondo da 20 milioni per le comunità più colpite

“Response fund” stanzierà capitali a sostegno di iniziative di sanità pubblica concepite per aiutare le comunità a gestire le sfide poste dalla diffusione del nuovo coronavirus

Novartis attiverà un fondo da venti milioni di dollari per sostenere le comunità più colpite dalla pandemia di Covid-19. Il “Response fund” stanzierà capitali a sostegno di “iniziative di sanità pubblica concepite per aiutare le comunità a gestire le sfide poste dalla diffusione del nuovo coronavirus”.

A questo proposito, si legge in un comunicato, Novartis ha avviato un processo accelerato di revisione globale che consentirà l’approvazione rapida ed erogazione di singoli stanziamenti fino a un milione di dollari.

Novartis, l’obiettivo del fondo

Nello specifico, Il fondo avrà l’obiettivo di erogare stanziamenti economici per iniziative incentrate su: potenziamento delle infrastrutture sanitarie locali e nazionali, incluso il finanziamento di personale medico supplementare e l’approvvigionamento di medicinali e di attrezzature mediche; creazione di piattaforme digitali per la raccolta di dati relativi a Covid-19, erogazione di assistenza sanitaria a distanza ed efficace diffusione di importanti informazioni di salute pubblica;creazione di nuovi programmi sanitari comunitari specifici per la risposta alla pandemia, o potenziamento di eventuali programmi già esistenti.

Altre iniziative

Pre quanto rigiuarda le altre iniziative, Novartis ha intrapreso nuove attività di ricerca collaborativa, come il Covid-19 Therapeutics Accelerator – coordinato da Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome e Mastercard – insieme a una partnership mirata organizzata da Innovative Medicines Initiative (Imi). In entrambi i casi si tratta di collaborazioni che riuniscono diverse aziende farmaceutiche eistituzioni accademiche in programmi di ricerca coordinati, con l’obiettivo di promuovere un rapido sviluppo delle molecole più promettenti, eliminando qualsiasi barriera organizzativa.