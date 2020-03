Bayer dona un milione di euro per gli ospedali lombardi coinvolti nella crisi coronavirus

I soldi saranno donati alla Regione che poi li distribuirà alle strutture più in difficoltà

Bayer sostiene gli ospedali lombardi con una donazione di un milione di euro. A ricevere il contributo è la Regione Lombardia, che utilizzerà i fondi per acquistare macchinari di terapia intensiva e subintensiva per gli ospedali in emergenza. Lo stesso presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ringraziato pubblicamente in conferenza stampa alle ore 13.20 del 18 marzo la società.

Contributo per le zone più colpite

“Oggi guardiamo alla Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia Covid19, con grande preoccupazione. Abbiamo deciso di offrire un significativo contributo laddove la situazione è maggiormente allarmante per pazienti, medici, infermieri e cittadini”, dichiara Monica Poggio, Ceo di Bayer in Italia. “È di fondamentale importanza garantire risorse e accesso alle cure più adeguate del maggior numero di persone possibile – continua Poggio – e ci auguriamo che, anche grazie a questa donazione, gli ospedali Lombardi così duramente messi alla prova possano potenziare i posti in terapia intensiva e subintensiva per trattare i pazienti più gravi”. “Mi auguro che questo gesto di solidarietà all’Italia possa essere un aiuto concreto alla grave situazione di emergenza in Lombardia, così duramente colpita dal Coronavirus, e sostenere attivamente l’azione degli ospedali e del personale sanitario che lavorano incessantemente per tutelare la salute dei cittadini”, conclude Werner Baumann, Ceo di Bayer AG.

Le donazioni in Cina

La donazione agli ospedali italiani si aggiunge ai fondi e ai farmaci già inviati dal gruppo Bayer per sostenere l’emergenza coronavirus in Cina a fine gennaio. Per l’occasione la società di Leverkusen aveva donato antibiotici, vitamina C, antipiretici e analgesici per un totale di 850 mila euro. In aggiunta a ciò c’era stata anche una donazione di 600 mila euro per presidi di protezione agli operatori di Wuhan.