Bormioli fa un’offerta per acquisire al 100% Gcl Pharma

Bormioli Pharma annuncia oggi l’emissione di un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% di Gcl Pharma, azienda italiana del Gruppo Guala Closures, specializzata nella produzione di chiusure in plastica, gomma e alluminio per applicazioni farmaceutiche. Il prezzo di acquisto complessivo offerto per l’acquisizione è di 8,9 milioni di euro. La chiusura della transazione è prevista a fine marzo o inizi aprile 2020.

Continua la crescita

“Con l’acquisizione di Gcl Pharma, continueremo il nostro percorso di crescita – afferma Andrea Lodetti, Amministratore delegato di Bormioli Pharma – e l’obiettivo è quello di rafforzare la nostra capacità industriale aggiungendo nuove tecnologie che consentano di ampliare la nostra gamma di prodotti, soprattutto nel segmento orale e parenterale, attivando ulteriori sinergie di business”.

Il core business

Marco Giovannini, Presidente e Ceo di Guala Closures Group ha dichiarato: “Questa cessione permetterà al gruppo Guala Closures di focalizzarsi ancora di più sul core-business e nello specifico sulle chiusure ad alto valore aggiunto e con maggiori prospettive di crescita, incluse le chiusure connesse”.