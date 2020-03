Mdr 26 maggio 2020, se l’Ue non accelera i processi decisionali saranno guai (e ci siamo quasi)

Gli industriali tedeschi propongono una moratoria per la deadline e gli organismi notificati sono troppo pochi per processare tutte le richieste. L'Ue rischia l'ingorgo e gli imprenditori continuano ad appellarsi a Bruxelles: "bisogna fare presto"

Mdr 26 maggio 2020. Un concetto più che una data. A fine maggio scatta la deadline per l’entrata in vigore definitiva del nuovo Regolamento dei dispositivi medici in tutta l’Ue e quello che più preoccupa le aziende del settore non è solo l’ottemperanza alle nuove direttive, bensì il collo di bottiglia che già si sta creando presso gli Enti notificati per le nuove certificazioni. Troppo pochi gli Nb, solo 11 a marzo 2020 (a fine 2019 la Commissione Ue ne aveva promessi 20) e le richieste sono tantissime e i processi per diluirle sempre più farraginosi. L’emergenza coronavirus, tra l’altro, non aiuta. La Commissione Ue è ferma o ha altre priorità e qualcuno, dalla Germania, ha proposto una moratoria per chiedere un rinvio della scadenza di fine maggio. Forse sarebbe un bene per tutti in attesa che l’Ue designi altri enti certificatori, tuttavia col perdurare dell’emergenza sanitaria globale, tutto sfuma nell’incertezza.

Problema strutturale

“Questo è un tema sentito da tutti, soprattutto perché ci troviamo di fronte a un problema strutturale per cui il nuovo Mdr non riesce a carburare”, spiega Davide Perego, presidente di Airmedd, Associazione italiana regulatory affairs medical devices & diagnostics, coinvolto da AboutPharma sul tema. “Eudamedd, tra l’altro, (il database europeo sul medical devices, ndr.) è stato rinviato (26 maggio 2022 anziché 2020, ndr) per problemi di implementazione, ma era una cosa già nota”.

Imbuto

“L’approssimarsi dei tempi – continua Perego – e l’incapacità degli organismi notificati di processare tutte le richieste non aiuta. Sappiamo bene che alcuni prodotti già certificati potranno ancora avere valore finché non scadrà il certificato stesso secondo la direttiva in vigore attualmente. Ma il problema è che se qualcuno dovesse fare dei cambiamenti importanti al prodotto può davvero contare su un organismo per chiedere un’ulteriore certificazione? I Notified body – prosegue il presidente – non sono tanti e quelli attivi sono già impegnati su più fronti. Si sta creando un imbuto con poche risorse a disposizione”.

La presa di posizione degli Stati membri

Ma chi deve prendere la palla in mano? Secondo gli industriali il rischio è che non si possano avere a disposizione dei nuovi prodotti perché non certificati. Un pericolo che non si può correre. Secondo Perego devono essere gli Stati membri a farsi avanti e portare all’attenzione dell’Eurogruppo o della Commissione le istanze dell’industria o, meglio, del sistema Europa nel complesso. “L’industria l’ha fatto presente tempo fa, ma ora è tutto bloccato a causa dell’emergenza sanitaria. I tempi non sono stretti, di più”, commenta ancora Perego.

L’iniziativa tedesca

Dalla Germania intanto arriva una richiesta per far slittare la data. L’associazione federale di tecnologia medica, BVMed, chiede una moratoria Mdr fino alla fine dell’emergenza coronavirus in quanto la pandemia inficia notevolmente sul corretto svolgimento delle funzioni di certificazione. “I primi organismi notificati chiudono o sono limtati nel loro lavoro. Gli esperti e i revisori non sono più autorizzati a viaggiare. Il problema interessa tutti, dalle autorità, ai produttori ai fornitori – dice il Ceo di BVMed Marc-Pierre Möll – oltre ai problemi già noti: troppo pochi gli organismi notificati, troppo pochi gli esperti. Il settora ha bisogno di una moratoria”. Al momento, però, non c’è nulla di ufficiale. Non è chiaro cosa farà l’Unione europea.

L’articolo 59

L’opzione teutonica si concretizza nelle pieghe del Mdr stesso. Secondo BVMed deve essere preparato un “piano di emergenza Mdr” a livello nazionale. Ciò include una “approvazione speciale” nazionale, prevista dall’articolo 59 del Mdr, per l’intera gamma di prodotti con certificazione precedente, in modo che non vi siano strozzature di fornitura per i pazienti. Tale approvazione speciale potrebbe essere rilasciata dal ministero federale della sanità come un ordine di emergenza. Inoltre, BVMed propone la protezione dell’inventario per vecchi prodotti collaudati, per i quali una domanda di ricertificazione sarà presentata a un organismo notificato Mdr entro il 26 maggio 2020, ma che non sarà elaborata a causa del collo di bottiglia o degli effetti della crisi del coronavirus.

Stop the clock

Non è la prima volta che ci si appella a una velocità di esecuzione da parte delle istituzioni europee. A novembre 2018 l’industria europea rappresentata da Medtech Europe e quella italiana con l’allora Assobiomedica (ora Confindustria Dispositivi medici) avevano chiesto soluzioni rapide e appropriate prima delle elezioni europee del 2019 senza vincoli temporali irrealistici. L’appello cadde nel vuoto. La mancanza di Organismi notificati, come scritto al tempo su AboutPharma and Medical Devices porterebbe alla minaccia alla capacità del settore di fornire tecnologie mediche a pazienti e sistemi sanitari, l’accesso ritardato a tecnologie innovative per pazienti e sistemi sanitari, la perdita della prevedibilità aziendale (quindi maggiore volatilità del mercato e perdita di competitività europea rispetto ad altri mercati globali) e maggiore vulnerabilità e incertezza per le pmi, che rappresentano il 95% del settore delle tecnologie mediche.

Costi maggiori e risorse umane aggiuntive

Come già accennato in un articolo pubblicato sul numero 169 del magazine a causa dei sempre più stringenti requisiti richiesti per ottemperare alla designazione alla luce del Mdr, il numero di organismi notificati è sceso. Non tutti ce la fanno. “Tanti di quelli che facevano il mio stesso mestiere oggi fanno un altro lavoro”, aveva detto Massimiliano Testi di Tuv Rheinland Italia (che è diversa dall’On Tuv che ha ricevuto la designazione Mdr) a #Raday, evento organizzato a Milano il 26 giugno dagli On stessi, Confindustria dispositivi medici e la partecipazione del ministero della Salute e la Commissione europea. La sua società spera di ottenere la designazione entro il 2020 o comunque prima del 2021, ma in tanti hanno dovuto rinunciare a questo mercato. Aumentano i costi anche in virtù di esperienze professionali nuove che servono agli On. “C’è una crescita delle risorse umane tra il 25-50% per quanto riguarda l’area dei dispositivi medici. Si arriva al 200% per quelli in vitro e diagnostici”, dice Salvatore Scalzo, Health technology and cosmetics, Gd internal market, industry, entrepreneurship and Sme.

Darwinismo

Le maglie delle reti si stringono e solo alcuni riescono a passare. “Hanno riformato il sistema anche per fare in modo che solo alcuni On siano all’altezza della designazione”, continua Scalzo. “Le società si stanno organizzando per assumere, fare training e sono alla ricerca di competenze sia interne che esterne. Anche gli organigrammi aziendali verranno rivisti”, conclude Testi.

La fronda

Vero è che qualcuno storce il naso a sentir parlare di moratoria. Infatti alcuni imprenditori che si sono mossi in anticipo e hanno speso anche soldi per farsi trovare pronti allo scadere del 26 maggio non ci stanno e protestano. Certo è prematuro parlare di divisioni tra gli industriali italiani ed europei. Bisognerà attendere le decisioni di Bruxelles che, si augurano gli imprenditori, possa arrivano non oltre la fine di aprile.