Remdesivir contro Covid 19: serve prudenza (e pazienza)

Il caso di un paziente guarito a Genova rischia di alimentare false speranze. Gilead invita ad attendere i risultati delle sperimentazioni cliniche avviate in tutto il mondo e anche in Italia da pochi giorni. Tra aprile e maggio i primi dati

Prudenza sul remdesivir. Il farmaco antivirale prodotto da Gilead, attualmente impiegato in via sperimentale nel contrasto a Covid 19, sta suscitando speranze ma anche grande cautela. Già studiato in vitro e in vivo contro i coronavirus responsabili di Mers e Sars e impiegato durante l’epidemia di Ebola in Africa tra il 2014 e il 2016, agli occhi dell’Italia e del mondo appare oggi come un’arma più che promettente. Di poche ore fa è la notizia di un paziente guarito al Policnico San Martino di Genova, in trattamento con remdesivir. “Una bella notizia per il paziente ma non si possono far derivare informazioni più generali sull’uso del farmaco, né trarre conclusioni” dice Cristina Le Grazie, direttore medico Gilead Italia, che invita ad attendere i risultati delle sperimentazioni in corso. Anche in Italia.

Quanti pazienti sono stati arruolati/trattati a oggi nel mondo?

Se ci riferiamo soltanto ai pazienti con Sars Cov2, sono in corso diversi studi clinici. I primi due erano già partiti in Cina quando è cominciata l’epidemia, arruolano in totale 500 pazienti e dovrebbero dare risultati nel mese di aprile. Poi è partito un altro studio promosso da una società scientifica americana in collaborazione con il NIH che include altri 400 pazienti. Si aggiungono poi due studi clinici (fase 3) sponsorizzati direttamente da Gilead che prevedono di arruolare mille pazienti.

L’Aifa ha appena approvato l’avvio di tali studi anche in Italia. Quale la situazione?

L’arruolamento è appena iniziato. I trial sono stati aperti dopo aver completato tutte le pratiche amministrative in tempi record. So che a Pavia ci sono sei pazienti in trattamento da uno-due giorni. Ma aspettiamo aggiornamenti.

Possiamo ipotizzare il numero dei pazienti italiani inseriti nel protocollo?

Sono studi svolti a livello globale, cui partecipano tutti i Paesi e in particolare quelli che stanno vedendo aumentare i ricoveri più rapidamente. Non c’è un vero e proprio limite all’arruolamento nei singoli Stati, però è ovvio che prima viene raggiunto il campione statistico fissato dai protocolli (mille pazienti), prima si riescono ad avere i dati, prima si capisce se il farmaco funziona. Il numero delle persone trattate può comunque crescere nel corso dei trial.

Oltre ai centri autorizzati da Aifa per la sperimentazione (ospedale Sacco di Milano, Policlinico di Pavia, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Parma, Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma) se ne stanno aggiungendo altri?

Sì, gli ospedali di Piacenza, Cremona, Brescia e Bergamo.

Può sintetizzare cosa prevede il protocollo dei due studi appena avviati?

Il primo arruola i pazienti con una forma severa di Covid 19, cioè pazienti ospedalizzati con diagnosi confermata di infezione e che cominciano ad avere una saturazione di ossigeno, in aria ambiente, inferiore al 94%. Il secondo include pazienti con malattia moderata che ancora non manifestano una saturazione di ossigeno insufficiente. Entrambi prevedono il trattamento randomizzato per cinque o dieci giorni per valutare quale sia la durata ottimale in rapporto al miglioramento clinico atteso e quindi, eventualmente, alla dimissione precoce.

In quanto tempo ragionevolmente si concluderanno gli studi?

Ci aspettiamo risultati già a maggio.

Il Sars Cov2 a oggi conta 638 genomi e tre varianti: quali problemi pone all’efficacia di un farmaco?

Non posso rispondere con certezza. Da quello che si riesce a capire e leggiamo sulla stampa scientifica sembra non esserci una sostanziale differenza tra il virus comparso in Cina e quello che stiamo vedendo adesso, in particolare in Lombardia.

Se si dovesse dimostrare l’efficacia e la sicurezza all’interno dei protocolli sperimentali, in quanto tempo il farmaco potrà essere disponibile su larga scala?

Se i risultati saranno positivi il tempo dipenderà dal processo di approvazione da parte delle autorità regolatorie.

Ci sarà un fast track…

Penso di sì ma non ne ho certezza.

Può descrivere il meccanismo d’azione del farmaco?

Si tratta di un analogo nucleotidico che interferisce con la replicazione dell’RNA del virus, inserendo un’informazione “sbagliata” (fine catena). Con il risultato di inibire la replicazione stessa. Viene prodotto in due formulazioni (liofilizzato o liquido) per terapia endovenosa.

Quante richieste avete ricevuto in Italia per uso compassionevole?

Una vera valanga. Penso che abbiano abbondantemente superato le mille.

Riuscite a farvi fronte?

Ci stiamo provando. C’è un team aziendale composto anche da medici che valuta tutte le richiesta e cerca di dare il più velocemente possibile una risposta. Lavoriamo sette giorni su sette: l’Italia (purtroppo) è partita per prima e ha mandato il maggior numero di richieste alla società.

Avete stock in Italia?

Non li abbiamo ma ci stiamo lavorando.

Registrate intralci nei trasporti e nelle consegne?

Per il momento no. I corrieri internazionali non hanno manifestato problemi e riusciamo a consegnare in tempi più che ragionevoli: in media due-tre giorni dal momento in cui viene conclusa la parte amministrativa (raccolta documenti e avvio alla spedizione).

Dove viene prodotto il farmaco?

Negli Usa e in altri siti produttivi.

Qual è la capacità produttiva attuale e di quanto prevedete di incrementarla?

Posso solo dire che stiamo facendo un notevole investimento, sia per soddisfare le richieste degli studi clinici (il farmaco è fornito gratuitamente, n.d.r.) sia per l’uso compassionevole. Da giugno-luglio si potrà far fronte alle necessità con una produzione molto più abbondante.