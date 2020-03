Farmindustria: “No a quarantena per lavoratori del farmaceutico serve a garantire salute pubblica”

Secondo l'associazione delle imprese del farmaco, la norma del decreto del 17 marzo ha una finalità di tutela della salute pubblica. Gli industriali si impegnano a far sì che, nel rispetto delle normative, sia garantita la tutela della salute di tutti gli operatori

La norma del decreto del 17 marzo – che prevede la non applicazione della misura di quarantena per lavoratori a contatto stretto con un soggetto positivo, impiegati nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori – ha una finalità di tutela della salute pubblica e Farmindustria si impegna a far sì che, nel rispetto delle normative, sia massimamente garantita la tutela della salute di tutti gli operatori. È quanto fa sapere Farmindustria tramite una nota diffusa mercoledì 19 marzo.

Le imprese del farmaco, nell’attuale difficilissimo momento per il Paese, contribuiscono alla battaglia contro il Covid-19 in corso da parte delle istituzioni, delle autorità sanitarie, dei medici e degli altri operatori della salute, non solo ricercando vaccini e nuove terapie in tutto il mondo, ma anche garantendo la continuità nella produzione dei medicinali e nell’accesso alle cure dei Pazienti.

Standard di sicurezza elevati

Lo fanno nei propri stabilimenti assicurando, come sempre, la tutela della salute dei propri lavoratori con standard elevatissimi di sicurezza. Perché l’obiettivo è di non far mancare mai le terapie necessarie nemmeno a un solo paziente, che sia affetto da Covid-19 o da altra patologia.

Condividere le misure di prevenzione

Di conseguenza, Farmindustria, nella linea da sempre seguita di relazioni industriali innovative e costruttive, invita tutte le proprie aziende associate a condividere con le rappresentanze sindacali e le figure preposte ogni misura di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal recente protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali.