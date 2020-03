Covid-19, crescono le iniziative di supporto alla lotta contro il virus

Aziende, istituzioni e singoli cittadini. In tanti contribuiscono a supportare gli operatori sanitari nella cura dei malati affetti dal nuovo coronavirus, e a limitare la diffusione dei contagi

La lotta al Covid-19 continua da parte di tutti gli attori del mondo della sanità italiana. Le iniziative di aziende, istituzioni, singoli cittadini si moltiplicano ogni giorno. L’obiettivo è uno solo: supportare gli operatori sanitari nella cura dei malati affetti dal nuovo coronavirus e limitare, al tempo stesso, la diffusione dei contagi. Eccone alcune di quelle che abbiamo intercettato. L’elenco, che non è esaustivo, verrà aggiornato costantemente.

Il Gruppo San Donato per Lombardia ed Emilia Romagna

Il Gruppo San Donato, contestualmente all’impegno in Lombardia, scende in campo anche in Emilia Romagna a supporto della gestione dell’emergenza, mettendo i propri ospedali locali, la Casa di Cura Villa Erbosa e la Casa di Cura Villa Chiara, a completa disposizione del sistema sanitario regionale.

Villa Erbosa, l’ospedale privato accreditato più grande dell’Emilia Romagna, sarà interamente dedicato ad accogliere pazienti affetti da Covid-19 ed ha iniziato a mettere a disposizione i 6 posti letto presenti di Terapia intensiva e sta allestendo 4 ulteriori posti letto intensivi nelle sale operatorie. Sono già allestiti i primi 22 posti letto dedicati alla degenza dei pazienti positivi al Coronavirus. Numeri che verranno via via aumentati secondo le necessità di ricovero che si renderanno necessarie.

L’iniziativa di Boston scientific

Ai pazienti con disfunzioni cardiache e ai medici Cardiologi è destinata l’iniziativa di Boston Scientific #IoRestoaCasa con HeartLogic, finalizzata ad assicurare, malgrado la chiusura temporanea degli ambulatori di elettrofisiologia e scompenso cardiaco, la qualità e continuità delle cure ai pazienti, a supportare il lavoro dei medici, a evitare il sovraffollamento ospedaliero.

L’iniziativa consente a tutti i cardiologi che abbiano in cura pazienti portatori di defibrillatori Boston Scientific di attivare gratuitamente il sistema Heartlogic, che segnala con oltre un mese di anticipo la possibile insorgenza di un episodio acuto di scompenso, permettendo di intervenire per tempo per scongiurare l’aggravarsi della condizione clinica del paziente. Un intervento concreto, che consentirà ai cardiologi di tutelare la vita e salute dei propri pazienti e di contribuire responsabilmente alla emergenza Coronavirus“tenendoli fuori dagli ospedali”.

Il sistema si basa su un algoritmo che “integra” i dati rilevati dai sensori – collocati sul dispositivo impiantato – che valutano i toni cardiaci, la frequenza e il volume respiratorio, l’impedenza toracica, la frequenza cardiaca, l’attività fisica. L’iniziativa di Boston Scientific prevede anche di potenziare i servizi di telemedicina e di monitoraggio remoto messi a punto da numerosi Centri Ospedalieri.

Da Galderma crema idratante per gli operatori

Galderma Italia, azienda attiva nel campo della dermatologia, ha deciso di donare Cetaphil (gel idratante) per garantire una buona e costante idratazione alla pelle degli operatori messa a dura prova dall’uso prolungato di guanti, disinfettanti e mascherine. L’iniziativa consiste in una donazione del fluido idratante (150 pezzi delle confezioni da 470 ml con dispenser per centro) agli ospedali maggiormente colpiti dall’emergenza che ne faranno richiesta (scrivendo all’indirizzo mail info@galderma.com). Fino ad oggi hanno beneficiato dell’iniziativa l’ospedale di Pavia, il Niguarda, l’ospedale di Piacenza e il Gemelli.

50mila euro da Farmaceutici Ciccarelli

Marco Pasetti, presidente e amministratore delegato di Farmaceutici Ciccarelli, ha effettuato una donazione di 50mila euro a nome della società in occasione dell’emergenza Covid19. Una parte dell’importo, pari a 40mila euro, va alla Regione Lombardia a sostegno delle molte attività indispensabili alla tutela della salute dei cittadini lombardi. Ulteriori 10mila euro sono invece stati andati al Centro cardiologico monzino di Milano, a supporto della struttura che necessita di un ingente quantitativo di risorse aggiuntive per sostenere lo sforzo a cui è sottoposta in questa fase di emergenza.