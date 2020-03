Il Gruppo Kairos dona 100mila euro alla Fondazione Rava per la lotta al virus

La somma verrà impiegata per donare al nuovo reparto di terapia intensiva Covid dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano: 15 letti di terapia intensiva e un sistema di radiografia digitale mobile

Il Gruppo Kairos dona centomila euro alla Fondazione Francesca Rava Nho Italia Onlus, che sta lavorando in prima linea per rispondere all’emergenza Covid-19. La Fondazione ha l’obiettivo di sostenere quanto più possibile le terapie intensive degli ospedali lombardi aumentando il numero di postazioni, attraverso l’invio di medici volontari e di attrezzature specifiche.

Letti e sistemi di radiografia digitale

Kairos ha deciso di sostenere la Fondazione con una somma che verrà impiegata per donare al nuovo reparto di terapia intensiva Covid dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano: 15 letti di terapia intensiva con comandi integrati e supporto per bombola; un sistema di radiografia digitale mobile ad alte prestazioni per unità di terapia intensiva direttamente al letto del paziente.

Il contributo di tutti

Fabrizio Rindi, Kairos Group Ceo e amministratore delegato di Kairos Partners dichiara: “È il momento in cui tutti, anche le società come la nostra, sono chiamati a dare il proprio contributo, con l’obiettivo di aiutare quelle strutture che sono in prima linea per affrontare con solida concretezza l’emergenza. Per questo Kairos ha deciso di offrire un sostegno economico alla Fondazione che sta lavorando all’emergenza coronavirus, dando supporto agli ospedali e alle comunità più fragili, in coordinamento con la Regione Lombardia. Sono convinto che oggi più che mai, il contributo di ciascuno di noi, sia a livello aziendale che individuale, sia vitale per il futuro di tutti: per questo motivo oltreché sulla stampa abbiamo promosso l’iniziativa anche al nostro interno, per incentivare tutti i colleghi ad impegnarsi personalmente”.

“In questo momento di emergenza nazionale per la gestione dell’epidemia da Covid-19, esprimo la mia più profonda gratitudine per il sostegno offerto da Kairos che ci ha permesso di donare al Policlinico un sistema di radiografia digitale al posto letto, fondamentale in terapia intensiva in questo momento e che abbiamo consegnato proprio ieri” dichiara Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, che aggiunge “La Fondazione Francesca Rava ha risposto tempestivamente anche a questa emergenza, in coordinamento con le istituzioni, per un intervento rapido e concreto in risposta alle necessità più urgenti, sia attrezzature che di medici. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti in questa corsa contro il tempo. Aiutateci.”