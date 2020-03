Aifa chiarisce su Avigan, scarse evidenze scientifiche su efficacia contro coronavirus

L'Agenzia italiana del farmaco è intervenuta a seguito di alcune informazioni ritenute non esatte diffuse a mezzo stampa e sui social network, soprattutto a causa di un video girato in Giappone che è diventato virale in pochissime ore su Facebook

Aifa fornisce alcune precisazioni sull’uso di favipiravir (Avigan) per Covid-19 che non autorizzato in Europa e Usa e puntualizza che al momento ci sono scarse evidenze scientifiche sull’efficacia. L’Agenzia italiana del farmaco è intervenuta a seguito di alcune informazioni ritenute non esatte diffuse a mezzo stampa e sui social network, soprattutto a seguito di un video girato in Giappone che è diventato virale in pochissime ore su Facebook nella giornata del 22 marzo.

Il farmaco

Favipiravir (nome commerciale Avigan) è un antivirale autorizzato in Giappone dal Marzo 2014 per il trattamento di forme di influenza causate da virus influenzali nuovi o riemergenti e il suo utilizzo è limitato ai casi in cui gli altri antivirali sono inefficaci. Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa.

Mancano studi clinici in Europa

A oggi non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da Covid-19. Sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof (cioè non ancora sottoposti a revisione di esperti), di un piccolo studio non randomizzato, condotto in pazienti con Covid-19 non grave con non più di 7 giorni di insorgenza. Qui il medicinale favipiravir è stato confrontato all’antivirale lopinavir/ritonavir (anch’esso non autorizzato per il trattamento della malattia Covid-19), in aggiunta, in entrambi i casi, a interferone alfa-1b per via aerosol.

Le potenzialità di favipiravir

Sebbene i dati disponibili sembrino suggerire una potenziale attività di favipiravir, in particolare per quanto riguarda la velocità di scomparsa del virus dal sangue e su alcuni aspetti radiologici, secondo l’Aifa mancano dati sulla reale efficacia nell’uso clinico e sulla evoluzione della malattia. Gli stessi autori riportano come limitazioni dello studio che la relazione tra titolo virale e prognosi clinica non è stata ben chiarita e che, non trattandosi di uno studio clinico controllato, ci potrebbero essere inevitabili distorsioni di selezione nel reclutamento dei pazienti.

I controlli di Aifa

La Commissione tecnico-scientifica di Aifa nella seduta di oggi, lunedì 23 marzo si esprimerà in modo più approfondito rispetto alle evidenze disponibili per il medicinale favipiravir.

Video virali

Negli ultimi tempi sui social hanno rimbalzato una serie di notizie riguardanti farmaci apparentemente utili a combattere Covid-19. Due di questi sono Abidol e, appunto, Avigan. Il primo russo, il secondo giapponese (prodotto da Toyama Chemical del gruppo Fujifilm). Aifa e le autorità di mezza Europa si muovono con i piedi di piombo e proprio su quest’ultimo medicinale, l’agenzia italiana ha voluto fare le dovute precisazioni. Nel video che è comparso su Facebook si fa riferimento a questa molecola come miracolosa e che in Italia viene misteriosamente tenuta segreta. Insomma qualcuno nasconde qualcosa. L’autore del video, un farmacista di 41 anni, ha poi pubblicato un secondo video in cui, a suo dire, finalmente ora la questione è venuta a galla. “Nessuno parlava di cure, di vaccini, nessuno che dava speranze, anzi vi dicevano che le cose sarebbero andate sempre peggio”, dice il giovane autore che poi ringrazia l’Aifa per il via libera alla sperimentazione (ma anche qui c’è un errore, dato che al momento della redazione del presente articolo non è partita nessuna sperimentazione). Basta fare una banale ricerca online per vedere che ancor prima che venisse pubblicato il primo dei due video, già la stampa internazionale (Guardian o Financial Times per citarne alcuni) avevano già parlato di Avigan.