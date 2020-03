Aifa, via libera alla sperimentazione di Avigan in Italia

A seguito della riunione della mattina del 23 marzo, il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che "dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, l'agenzia sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l'impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia"

Alla fine c’è il via libera. “Il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato tecnico-scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia”. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza.

I protocolli saranno attivi

“Nei prossimi giorni – spiega ancora Speranza – i protocolli saranno operativi come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso”. Fino a ieri l’agenzia italiana del farmaco è rimasta prudente in quanto mancavano dati a supporto dell’efficacia del farmaco. A Tgcom24 lo stesso senior director dell’azienda produttrice del farmaco Fujifilm Toyama Chemical, Mario Lavizzari, ha spiegato che al momento non esistono prove scientifiche cliniche che dimostrino l’efficacia e la sicurezza del farmaco su Covid-19. Gli studi in atto sono osservazionali e sono relativi all’utilizzo della molecola per sintomi influenzali.