Covid-19, anche Airc, Deloitte e PwC contribuiscono alla lotta contro il virus

Non solo donazioni in denaro, ma anche iniziative di vario tipo a sostegno di strutture ospedaliere e operatori sanitari impegnati nella battaglia contro l'epidemia

Anche Airc, Deloitte e Pwc si schierano a supporto della battaglia contro l’epidemia da Covid-19 che sta colpendo l’Italia. Non solo donazioni in denaro, ma anche iniziative di vario tipo a sostegno di strutture ospedaliere e operatori sanitari impegnati nella lotta al virus.

La donazione di Airc

Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ha deliberato in via straordinaria la donazione di un milione di euro alla Protezione Civile nazionale per contribuire a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Un impegno concreto per tutelare i pazienti oncologici, i medici e il personale sanitario che assistono con abnegazione le fasce della popolazione più fragili e più colpite.

La scelta di affidare questi fondi alla Protezione Civile nazionale rispecchia la volontà di contribuire alla gestione dell’emergenza a beneficio di tutto il territorio, in continuità con la decennale collaborazione di Fondazione Airc con le istituzioni pubbliche italiane e con gli istituti di ricerca e di cura del nostro Paese.

“Questa decisione nasce dal senso di responsabilità e di servizio verso i pazienti che da oltre 50 anni anima Fondazione Airc, i suoi sostenitori, i suoi volontari, i suoi medici e ricercatori, sempre in prima linea nella tutela della salute pubblica. Oggi più che mai ci schieriamo a sostegno di chi sta affrontando l’emergenza, animati da uno spirito di comunità ancora più forte e compatto”, ha spiegato Pier Giuseppe Torrani, Presidente di Fondazione Airc.

Sin dai primi giorni dell’epidemia, AIRC ha inoltre messo in campo iniziative di divulgazione e informazione per rispondere in particolare agli interrogativi dei pazienti oncologici e delle loro famiglie e per supportare genitori e insegnanti nella didattica a distanza sui temi della salute e della prevenzione.

Il contributo di Deloitte

Un altro milione alla Protezione Civile arriva da Deloitte. Insieme a Fondazione Deloitte, la società ha dato via a un’iniziativa che ha coinvolto tutte le persone del gruppo, le quali hanno donato volontariamente ore del proprio stipendio. Fondazione Deloitte e le società del network italiano di Deloitte hanno integrato l’importo raccolto con donazioni aggiuntive e ciò ha permesso di devolvere alla Protezione Civile un milione di euro per l’acquisto di strumenti di ventilazione e dispositivi di protezione per il personale sanitario, necessari alla gestione dell’emergenza Covid-19.

“In questa situazione di emergenza l’obiettivo primario è quello di continuare a offrire l’accesso alle cure più adeguate al maggior numero di persone possibili. In un momento così complicato Deloitte, forte del suo programma Impact for Italy, è orgogliosa di fare la propria parte e dare un contributo tangibile per sostenere il Paese e la Protezione Civile” , ha commentato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia.



Le iniziative di Pwc

Non solo donazioni in denaro da parte di PwC Italia. La società ha scelto di partecipare allo sforzo collettivo di contrasto all’epidemia contribuendo con una donazione di 500mila euro a favore dei poli ospedalieri della sanità Lombarda che si trovano in maggiore emergenza in questo momento. Ma ha inoltre avviato una campagna di crowdfunding su “La Rete del dono, #PwCCare – Insieme per fare la differenza contro Covid19”, aperta a tutte le persone di PwC e a coloro che vorranno partecipare, i cui proventi saranno destinati alla Croce Rossa Italiana, per aiutare chi in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per sconfiggere la pandemia.



Oltre alle donazioni, PwC Italia si sta già impegnando nell’individuazione e segnalazione alle strutture sanitarie, anche attraverso il proprio network internazionale, di possibili produttori e di distributori dispositivi medici di prima necessità.