Covid-19, Angelini: “Fino a oggi donate 20 tonnellate di gel a Regioni e Protezione civile”

È l'iniziativa del gruppo a supporto della lotta al nuovo coronavirus. Dalla fondazione anche un milione di euro per l'ospedale Lazzaro Spallanzani, servirà a finanziare il progetto di automatizzazione della diagnostica delle malattie infettive dei laboratori di ricerca virologica

L’emergenza Covid-19 ha portato a una richiesta inaspettata, da parte del mercato, di gel disinfettanti e igienizzanti. Per questo motivo aziende come Angelini Pharma (produttrice del marchio Amuchina) hanno intensificato la produzione del presidio in tutti gli stabilimenti italiani.

Le donazioni

In Italia, l’azienda ha donato 10mila flaconi di gel mani a settimana a Lombardia e Veneto. Con l’evolversi della pandemia, la donazione ha coinvolto anche la Protezione Civile con 240mila flaconi di disinfettante gel mani: complessivamente oltre 20 tonnellate finora.

Angelini, la produzione

Per far fronte all’emergenza, Angelini sta producendo gel disinfettanti in quantità molto superiori alla norma, sia nello stabilimento di Casella che in quello di Ancona, dove la produzione del gel è aumentata a 20 turni a settimana. Peraltro, in questi giorni, il gruppo ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute di una nuova linea di produzione.

Le forniture

Inoltre, per far fronte alle richieste dei partner, Angelini ha istituito un “comitato di crisi” che sta organizzando le forniture con l’obiettivo di mantenere un giusto equilibrio tra il canale ospedaliero, a tutela di medici e infermieri, il canale farmacia e la grande distribuzione.

Collaborare con le istituzioni

Il gruppo, come emerge da una nota diffusa in queste ore, ci tiene a sottolineare la condanna nei confronti di alcuni aumenti ingiustificati dei prezzi sul marchio di riferimento. In quest’ottica, l’ obiettivo è garantire che i prodotti raggiungano solo fornitori qualificati. Per garantire trasparenza, Angelini collabora con le Istituzioni e il Ministero dello Sviluppo Economico fornendo i nostri prezzi di listino e gli sconti applicati ai farmacisti e ai grandi rivenditori.

“Angelini Pharma resta in prima linea nella lotta contro la diffusione del Covid-19 per proteggere i medici, infermieri, gli operatori sanitari impegnati in prima linea e tutti cittadini tutti”. Ha dichiarato, Pier Luigi Antonelli, Ceo di Angelini

Fondazione Angelini dona un milioni di euro allo Spallanzani

Anche la Fondazione Angelini contribuisce alla lotto contro il nuovo coronavirus. Lo fa donando un milione di euro all’Ospedale Lazzaro Spallanzani, soldi utili a rafforzare i laboratori di ricerca dove a febbraio scorso è stato isolato Covid-19.

L’iniziativa

La Fondazione ha deciso di finanziare integralmente il progetto di automatizzazione della diagnostica delle malattie infettive dei laboratori di ricerca virologica, indispensabile per facilitare il lavoro di biologi e virologi impegnati nello studio del Coronavirus. Il finanziamento è finalizzato a un progetto che prevede il potenziamento delle linee di diagnostica differenziale per le malattie infettive, con l’acquisto di strumenti per l’automazione del processo diagnostico che velocizzeranno il processo di diagnosi precoce, migliorando inoltre la sicurezza per gli operatori.