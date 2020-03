Covid-19, l’Oms lancia un mega trial globale con i quattro farmaci più promettenti

Remdesivir, clorochina e idrossiclorochina, ritonavir/lopinavir da soli e in associazione all’interferone beta: sono i trattamenti per ora nel mirino dello studio Solidarity, partito lo scorso venerdì. Ma nuove molecole potrebbero entrare o altre uscire in base ai dati

Lo scorso venerdì l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dato il via libera a un ampio studio clinico mondiale, chiamato Solidarity, che testerà quattro tra i farmaci che si sono rivelati più incoraggianti nella lotta alla Covid-19. Gli scienziati hanno suggerito dozzine di composti esistenti per la sperimentazione, ma l’Oms si sta concentrando su quelle che ritiene le quattro terapie più promettenti: remdesivir, un composto antivirale sperimentale sviluppato da Gilead contro l’ebola; Clorochina e idrossiclorochina, trattamento per la malaria testato per la prima volta durante la seconda guerra mondiale; ritonavir/lopinavir, combinazione di farmaci sviluppata da Abbott contro l’Hiv, che sarà testata da sola e in associazione con l’interferone beta.

L’elenco dei farmaci anti Covid-19 da testare con precedenza, è stato messo insieme per l’Oms da un gruppo di scienziati che da gennaio, hanno valutato le evidenze disponibili per ciascuna terapia candidata. Il gruppo ha selezionato i trattamenti che avevano la più alta probabilità di efficacia; il maggior numero di dati di sicurezza in base all’uso precedente; la disponibilità in fornitura sufficiente per trattare un numero considerevole di pazienti se lo studio ne dimostrerà il funzionamento.

La via del “repurposing” per i farmaci

Una delle linee seguite finora, nella ricerca di farmaci contro la Covid-19, è stata quella di cercare soluzioni già disponibili sul mercato in modo da ridurre i tempi. Il “repurposing”, cioè l’utilizzo di molecole già approvate per un’altra indicazione, permette infatti di evitare il lungo processo di ricerca e test su animali e esseri umani che può richiedere mesi e anche anni. Motivo per cui i ricercatori e le agenzie di sanità pubblica stanno cercando di riutilizzare trattamenti già approvati per altre malattie la cui sicurezza è già nota. Sono sotto esame però anche i farmaci non approvati che hanno mostrato però dati incoraggianti negli studi preclinici condotti sugli animali, contro gli altri due coronavirus che causano la sindrome respiratoria acuta grave (Sars) e la sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers).

Lo studio Solidarity

Lo studio, che potrebbe includere molte migliaia di pazienti in decine di paesi, è stato progettato per essere il più semplice possibile. In modo che anche gli ospedali maggiormente impegnati nella gestione dei pazienti con Covid-19 possano partecipare. “Si tratta di uno sforzo senza precedenti – come sottolinea la rivista Science – ideato per raccogliere rapidamente dati scientifici affidabili durante una pandemia”. Iscriversi al trial Solidarity è facile. Quando una persona con un caso confermato di Covid-19 è considerata ammissibile, il medico può inserire i dati del paziente in un sito Web dell’Oms. Comprese eventuali patologie preesistenti, che potrebbero modificare il decorso della malattia, come il diabete o l’infezione da Hiv.

Randomizzazione dei farmaci

Il partecipante deve firmare un modulo di consenso informato che viene scansionato e inviato all’Oms elettronicamente. Dopo che il medico ha dichiarato quali farmaci sono disponibili presso il proprio ospedale, il sito web randomizzerà il paziente a uno dei trattamenti disponibili o alle cure standard locali per Covid-19. “Dopo di che non sono necessarie ulteriori misurazioni o documentazione”, ha affermato Ana Maria Henao-Restrepo, medico presso il Department of Immunization Vaccines and Biologicals dell’OMS. “I medici registreranno il giorno in cui il paziente ha lasciato l’ospedale o è morto, la durata della degenza in ospedale e se il paziente ha richiesto ossigeno o ventilazione”.

Continua evoluzione

Il design del trial Solidarity può cambiare in qualsiasi momento. Una commissione globale di monitoraggio della sicurezza dei dati esaminerà infatti i risultati intermedi a intervalli regolari e deciderà se uno dei trattamenti ha un effetto chiaro contro la Covid-19. O se, viceversa, deve essere eliminato perché chiaramente non lo ha. Diversi altri farmaci, incluso il favipiravir antinfluenzale, prodotto dalla giapponese Toyama Chemical, potrebbero invece essere aggiunti in seguito allo studio. Al momento dieci paesi si sono già impegnati nel progetto: Argentina, Behrain, Canada, Francia, Iran, Norvegia, Sudafrica, Spagna, Svizzera e Tailandia. Ma molti altri potrebbero unirsi.

Velocità vs rigore scientifico

Il design non è in doppio cieco, quindi potrebbero esserci effetti placebo da parte di pazienti che sanno di aver ricevuto un farmaco candidato contro la Covid-19. Ma l’Oms giustifica il possibile bias con il dover bilanciare il rigore scientifico con la velocità. “L’idea di Solidarity è nata meno di due settimane fa – ricorda Henao-Restrepo – e l’agenzia spera di avere la documentazione di supporto e dati dai centri di gestione già la prossima settimana. Lo stiamo facendo a tempo di record”. Per ottenere risultati attendibili dallo studio, è probabile che dovranno essere assunte diverse migliaia di pazienti.

La sperimentazione francese Discovery

Anche i dati di altri trial potrebbero essere considerati. Questa domenica per esempio, l’Istituto nazionale di ricerca francese per la ricerca medica (Inserm) ha annunciato che coordinerà una sperimentazione aggiuntiva in Europa, denominata Discovery, che seguirà l’esempio dell’Oms e includerà 3200 pazienti provenienti da almeno sette paesi, tra cui 800 dalla Francia. Tale processo esaminerà l’efficacia degli stessi farmaci, a eccezione della clorochina, contro la Covid-19. Ma anche altri paesi o gruppi di ospedali potrebbero organizzare studi aggiuntivi.

Farmaci come profilassi per la Covid-19

I farmaci che rallentano o uccidono il nuovo coronavirus, Sars-Cov-2, potrebbero essere usati non solo per salvare la vita ai pazienti gravemente malati, ma anche come profilassi, per proteggere gli operatori sanitari e altri ad alto rischio di infezione. Inoltre i trattamenti possono anche ridurre il tempo che i pazienti trascorrono in unità di terapia intensiva, liberando letti ospedalieri, uno dei problemi dell’epidemia di Covid-19. Motivo per cui l’Oms spera anche di fare una sperimentazione sulla profilassi per testare farmaci che potrebbero proteggere gli operatori sanitari dalle infezioni, usando lo stesso protocollo di base.

I farmaci: remdesivir

Sviluppato originariamente da Gilead per combattere l’Ebola e i relativi virus, la molecola interrompe la replicazione virale inibendo un enzima virale chiave, l’Rna polimerasi Rna-dipendente. I ricercatori lo hanno testato l’anno scorso durante l’epidemia di Ebola senza grandi risultati, ma l’enzima a cui si rivolge è simile in altri virus. Nel 2017 i ricercatori dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill hanno mostrato studi preclinici che il farmaco può inibire i coronavirus che causano Sars e Mers. Per ora sono stati registrati solo casi singoli di successo del farmaco, che non ne dimostrano sicurezza ed efficacia. Sembra però che alte dosi di farmaco possano essere somministrate senza causare tossicità.

Clorochina e idrossiclorochina

All’inizio non inserite nello studio Solidarity, le molecole sono state riconsiderate in seguito a una riunione a Ginevra del 13 marzo. Il motivo è l’attenzione significativa che hanno ricevuto in molti paesi, secondo il rapporto di un Gruppo di lavoro dell’Oms che ha ne esaminato il potenziale. Il che ha spinto l’Oms ha cercare di produrre nuovi dati per verificarne l’efficacia contro l’epidemia di Covid-19. I dati disponibili finora sono pochi.

I farmaci agiscono riducendo l’acidità negli endosomi, compartimenti all’interno delle cellule che le stesse usano per “ingerire” materiale esterno. E che alcuni virus possono cooptare per entrare in una cellula. Sars-Cov-2 però agisce diversamente, e usa la proteina spike per attaccarsi a un recettore sulla superficie delle cellule umane. Gli studi in coltura cellulare hanno suggerito che le clorochine hanno una certa attività contro Sars-Cov-2, ma le dosi necessarie sono generalmente elevate e potrebbero causare gravi tossicità. In Cina pare siano state usate con buoni risultati ma i dati non sono stati pubblicati.

Ritonavir/lopinavir

La combinazione, venduta con il marchio Kaletra, è stato approvata negli Stati Uniti nel 2000 per curare le infezioni da Hiv. Abbott Laboratories ha sviluppato il lopinavir specificamente per inibire la proteasi dell’Hiv. Un enzima questo, che divide una lunga catena proteica in peptidi durante l’assemblaggio di nuovi virus. Il lopinavir però viene rapidamente scomposto nel corpo umano dalle nostre stesse proteasi. Motivo per cui viene somministrato con bassi livelli di ritonavir, un altro inibitore della proteasi, che consente al lopinavir di persistere più a lungo. La combinazione può inibire anche la proteasi di altri virus, in particolare i coronavirus. Ha dimostrato efficacia in marmoset infetti dal virus Mers. Inoltre è stato anche testato su pazienti con Sars e Mers, sebbene i risultati di questi studi siano ambigui.

Il primo trial sulla Covid-19 però, non è stato incoraggiante. I medici di Wuhan, in Cina, hanno somministrato a 199 pazienti due compresse di lopinavir/ritonavir due volte al giorno più le cure standard o le sole cure standard. Non vi era alcuna differenza significativa tra i gruppi, come ha mostrato uno studio pubblicato sul Nejm il 15 marzo. Gli autori però sottolineano come i pazienti che hanno ricevuto il trattamento fossero molto malati (più di un quinto è poi deceduto). Quindi potrebbe essere stato somministrato troppo tardi. Sebbene il farmaco sia generalmente sicuro, può interagire con medicinali di routine per pazienti gravemente malati e potrebbe causare danni epatici significativi.

Ritonavir/lopinavir e interferone beta

Un gruppo di pazienti riceverà i due antivirali con l’interferone beta, una molecola coinvolta nella regolazione dell’infiammazione. L’interferone beta infatti ha mostrato un effetto nei marmoset infetti da Mers. Una combinazione dei tre farmaci è ora in fase di test nei pazienti con Mers in Arabia Saudita nel primo studio randomizzato controllato per quella malattia.