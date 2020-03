Covid-19, risorse gratuite offerte da publisher, società scientifiche e data mining company

Crescono le iniziative verso una sempre maggiore diffusione delle risorse disponibili a tutti. Che l'emergenza coronavirus stia diventando un esperimento non programmato di quella Open science in passato spesso invocata ma mai davvero applicata?

di Giulio Zuanetti

Se le aziende farma e medical devices stanno assumendo una serie di iniziative che si concentrano sulla lotta a livello nazionale e di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, a livello globale, parallelamente alla diffusione del virus, cresce in modo esponenziale anche l’offerta di contenuti scientifici gratuiti da parte dei publisher e delle società scientifiche nazionali e internazionali. È come se Covid-19 stia diventando un esperimento non programmato di quella Open science in passato spesso invocata ma mai davvero applicata.

L’elenco

Qui sotto trovate i link diretti a una serie di iniziative articolate da parte dei principali publisher internazionali in ordine alfabetico: la mole di dati disponibili è davvero impressionante.

Feed, mappe e software

Da segnalare anche l’iniziativa di Atypon che ha creato un feed gratuito di tutte le risorse di ricerca e le principali news relative alla ricerca su Covid–19. Infine, molto importante per l’Italia, su Infectious Disease Reports di Pagepress è stato pubblicato il protocollo di trattamento in uso allo Spallanzani. Sul fronte mappe, segnaliamo quella creata dal The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering. E quella di TableauSoftware, sia globale che focalizzata sull’Italia.

Come sempre, aggiorneremo questo elenco di risorse