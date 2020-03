In tempo di Covid-19 Ema riunisce il comitato dei farmaci veterinari tramite videoconferenza

Con la prima riunione totalmente virtuale, il Cvmp dell'Ema approva un nuovo farmaco per la salute animale e concede alcune variazioni di indicazione. Il nuovo medicinale è un generico

Con la prima riunione totalmente virtuale, il Cvmp dell’Ema approva un nuovo farmaco per la salute animale e concede alcune variazioni di indicazione. Il nuovo medicinale è un generico.

Nuovo via libera

Il comitato ha dato parere positivo al generico di tulatromicina, prodotto pensato per il trattamento e la metafilassi per le patologie respiratorie bovine e suine, cheratocongiuntiviti bovine e trattamento per le infezioni da pododermatiti.

Variazioni di indicazione

Il lavoro di questo mese del comitato veterinario dell’agenzia si è focalizzato soprattutto sulle variazioni di indicazione. Due riguardano l’associazione dinotefuran/piriproxifene e dinotefuran/piriproxifene/permetrina per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Una terza ha a che vedere con il sistema di farmacovigilanza per prednisolone e meloxicam.

Rinnovi di autorizzazione al commercio

Per quanto riguarda i rinnovi il Cvmp ha segnalato l’ok all’emulsione iniettabile per suini a base di subunità antigenica ORF2 di circovirus suino tipo 2.