Novo Nordisk Italia: arriva Fabio Grandin per guidare la comunicazione e valorizzare i talenti

Nuovo ingresso nella filiale dell’azienda danese. Dopo una lunga esperienza nel settore dei dispositivi medici, va a ricoprire l'incarico di “People & organisation and communication director"

Fabio Grandin è il nuovo “People & organisation and communication director” di Novo Nordisk Italia. Lo annuncia l’azienda in una nota. Romano, 43 anni, ha lavorato per oltre 15 anni nella divisione medical device del gruppo Johnson & Johnson.

Valorizzare i talenti

“Mettere la mia esperienza internazionale a disposizione di Novo Nordisk è per me un privilegio. Sono entusiasta – commenta Grandin – di aiutare le persone nel loro percorso di crescita professionale, contribuendo a esprimere il loro potenziale per un’azienda che si impegna da sempre a mettere i propri talenti al centro della strategia attraverso un ambiente di lavoro che valorizza la creatività e l’innovazione. Uno spirito in linea – conclude – con la filosofia aziendale fondata sull’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con diabete e altre malattie croniche”.

La carriera

Nel corso della sua carriera in Johnson & Johnson, Grandin ha ricoperto il ruolo di responsabile delle relazioni industriali per la consociata italiana, per poi assumere la responsabilità cross sector J&J per i programmi internazionali di sviluppo per l’area Europa, Middle East e Africa, con sede ad Amsterdam, e successivamente per l’area Asia Pacifico basato a Singapore. Dal 2009 è ritornato in Europa per ricoprire ruoli di business partner con crescenti responsabilità fino al 2016 quando ha assunto il ruolo di Head of HR per Italia e Sud Europa, dove ha curato, tra gli altri, progetti dedicati alla valorizzazione della diversity e allo sviluppo dei programmi di leadership per i giovani talenti.