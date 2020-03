Questione Mdr, c’è il dodicesimo organismo notificato

Lentamente la Commissione cerca di certificare quanti più organismi notificati possibili. Infatti l'esecutivo comunitario ha da poco dato il suo assenso all'ungherese Ce Certiso Orvos-és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft

Lentamente la Commissione cerca di certificare quanti più organismi notificati possibili. Infatti l’esecutivo comunitario ha da poco dato il suo assenso all’ungherese Ce Certiso Orvos-és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft. Il numero totale sale quindi a dodici.

Il terzo del 2020

Certificato anche sotto il Mdd, la direttiva sui dispositivi medici europea (che riguarda quelli impiantabili e le diagnosi in vitro, Ce Certiso è il terzo organismo a essere notificato nel 2020 dopo l’irlandese Nsai e la norvegese Presafe. Sostanzialmente uno al mese, di media. Stando all’ultimo aggiornamento europeo entro breve (quando non si sa), dovrebbero essere certificati almeno altri tre Organismi notificati.

Chi attende

Alla porta ci sono almeno dieci aziende che aspettano l’ok della Commissione Ue. Tra l’altro alcune società, pur non avendo presentato ancora la domanda, si stanno preparando per farlo. Martin Novotný, business manager dei Dm della ceca Ezù ha rivelato a Raps che “non abbiamo presentato ancora nessuna richiesta per il Mdr, ma stiamo lavorando per farlo”. La società sta aspettando un parere dal ministero dell’industria e commercio locale per poter proseguire. Un’altra società ceca, l’Istituto per i test e le certificazioni, ha fatto sapere tramite il suo capo di dipartimento delle certificazione dei dispositivi medici Tomáš Závišek, che la richiesta è stata inoltrata e che attende il via libera nella seconda metà del 2020. Anche la slovena Siq, tramite il sales manager Vesna Odar, fa sapere che la documentazione necessaria è stata mandata a febbraio 2018 e che la valutazione è in corso. Sempre entro la fine del 2020 ci si attende l’ok anche per le tedesche Berlin Cert, Mdc medical device certification e Dqs Medizinprodukte. Più incerti i tempi per Intertek (Svezia) che ha presentato la domanda a gennaio 2018, Sgs (Belgio), interessata sia al Mdr che all’Ivdr, Tüv Nord e Dqs (Germania) che attendono da due anni e Qmd (Austria).

Le ispezioni rallentate

A causa della pandemia coronavirus, molte ispezioni in situ sono state rimandate o annullate. Certo non c’è alcun divieto per gli ispettori di fare visita agli impianti e alle aziende, tuttavia in un contesto di emergenza sanitaria mondiale, in molti casi si preferisce rimandare. Ciò causa degli ovvi ritardi. Alcune società hanno comunque confermato l’avvenuta ispezione delle proprie sedi. Lo ha detto la slovacca 3EC International (primi di giugno 2019), il polacco Centro per i test e certificazioni (novembre) il quale si attende un ok ad aprile o maggio e l’italiana Ente certificazione macchine (settembre 2019).