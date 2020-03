Covid-19, Medtech Europe chiede una proroga per l’implementazione del Mdr e Ivdr

I produttori europei di dispositivi medici chiedono almeno sei mesi in più a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus

Alla fine anche Medtech Europe chiede ufficialmente una proroga per l’implementazione del Mdr e Ivdr, i nuovi regolamenti per i dispositivi medici, il primo in scadenza il 26 maggio 2020, il secondo il 26 maggio 2022. Motivo della richiesta è dovuta principalmente all’emergenza sanitaria Covid-19 e ai ritardi che questa sta causando tra le istituzioni europee. La Confindustria Dm europea ha diramato un comunicato nel quale spiega le esigenze delle imprese che non riescono a ottemperare alle richieste in scadenza.

La proroga

L’associazione degli industriali europei dei medical device chiede sei mesi in più. Sei mesi per ottemperare alle esigenze della pandemia coronavirus e di conseguenza essere più pronti a emergenza finita. I problemi allo stato attuale sono di due ordini. Il primo è il numero ridotto di Organismi notificati come questo giornale ha spiegato qualche giorno fa. In secondo luogo gli imprenditori ritengono che l’urgenza di affrontare l’emergenza sanitaria attuale impedisca fino in fondo di completare il percorso necessario per attuare in pieno il nuovo Regolamento dei dispositivi medici. “La crisi sarà considerata terminata quando l’Oms o altre autorità dichiareranno terminata la pandemia”, è scritto nel documento.