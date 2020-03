Ventilatori polmonari, scatta una partnership per la produzione d’emergenza

Sei enti del sud Italia mettono insieme le forze per fare fronte all'emergenza, ma c'è la necessità di condividere in breve tempo know-how e produzione industriale

Alcune aziende del Sud si mettono insieme per far fronte all’emergenza da Covid-19 allo scopo di supportare l’aumento della produzione di ventilatori polmonari la cui disponibilità non è più sufficiente a coprire il fabbisogno straordinario di questo drammatico periodo negli ospedali, non solo in Italia ma anche all’estero. Partito dal Politecnico di Bari, rilanciato dalla Regione Campania, l’appello alle industrie tecnologiche del meridione è stato subito raccolto da alcune fra le più avanzate aziende del territorio.

Condividere il know-how

Francesco Acanfora, consulente della Confederazione italiana di Sviluppo economico, presidente del comitato di controllo dell’area di sviluppo industriale di Napoli, ha sottolineato: “Quale consulente di primarie aziende del settore, ho subito condiviso l’appello dal Politecnico di Bari. Le migliori aziende del territorio hanno immediatamente aderito, ma non possiamo attendere i tempi di un nuovo progetto. Adesso occorre con urgenza che chi detiene il know-how lo condivida con chi può moltiplicare la produzione. In mancanza, intervenga il governo per consentirlo accelerando al massimo”.

“Noi della Desa – afferma Marco Isernia, direttore di Desa Engeneering – pur avendo un know-how e tecnologie in settori diversi, riteniamo che l’unica soluzione possa essere quella di mettersi a disposizione di chi già abbia le adeguate competenze e che voglia condividerle al fine di incrementare la capacità produttiva dei ventilatori polmonari, ora più che mai necessari per contrastare l’emergenza”.

Riconversione linee industriali

Noi di Dema – afferma Renato Vaghi, amministratore delegato della società specializzata nella produzione di aerostrutture – abbiamo aderito a questo progetto offrendo le nostre capacità ingegneristiche e industriali per la realizzazione dei ventilatori per la respirazione assistita necessari a contrastare l’emergenza. Purtroppo i tempi di diffusione del virus non sono compatibili con lo sviluppo e la certificazione, anche emergenziale, di soluzioni nuove, a causa dei tempi di progettazione e testing. Per questo è prioritario agire immediatamente per dar corso all’iniziativa”.

Fabio De Felice, presidente di Protom, sottolinea l’aspetto solidaristico delle aziende meridionali “che mostrano la capacità, in un brevissimo lasso di tempo, di mettere a disposizione dell’unità nazionale e regionale tutte le competenze ingegneristiche e produttive necessarie, lasciando da parte qualsiasi personalismo e aspetti legati alla concorrenza per convergere tutti su un unico obiettivo, quello di dare una mano al nostro Paese, martoriato in un grande momento di difficoltà”.

Anche Giuseppe De Tomaso, Ad di Atm conferma di aver raccolto volentieri l’appello “in questo momento così difficile, per cui abbiamo dato tutta la nostra disponibilità per convertire parti dei nostri impianti nella produzione degli apparati respiratori”.

N.E.S. – azienda tecnologicamente avanzata nel manufacturing elettronico – per voce del suo Amministratore Marco Punzo, conferma di voler mettere immediatamente a disposizione di questo progetto le sue attrezzature e la sua capacità ingegneristica e produttiva per produrre il cuore elettronico del prodotto.

Centrale il ruolo delle istituzioni

Infine, Antonella Ciaramella consigliere della Regione Campania, conclude indicando il necessario ruolo delle istituzioni: “il mio ruolo è quello di fare da tramite tra imprenditori, servizio pubblico informativo e istituzioni competenti, con l’obiettivo comune di salvare quante più vite possibile, senza dimenticare di fare la nostra parte restando a casa”.