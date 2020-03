Business impact analysis, il rischio pandemia è sempre stato sottovalutato

L'ente certificatore TÜV Italia ragiona sulla bassa considerazione che negli anni ha avuto l'emergenza sanitaria sulla continuità di business a vantaggio, invece, dei cambiamenti climatici, guerre o vulnerabilità del mercato

L’ente certificatore TÜV Italia propone un ragionamento sul rischio della continuità del business in ambito societario a seguito dell’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo. Nessuno poteva immaginarlo, tutti sono stati colti impreparati. Il fulmine a ciel sereno impone quindi delle riflessioni sia da parte delle istituzioni, che da parte della società civile, in primis le aziende. Quanti piani di rischio sono stati approntati in vista di un’epidemia o, peggio, una pandemia? Pochi o nessuno.

Sottovalutazione del rischio

Fino a oggi le cause di discontinuità hanno avuto a che fare con calamità naturali, problemi di ordine strutturale all’interno dell’azieda, andamento altalenante del mercato, guerre o crisi economiche. “La pandemia è sempre stata una minaccia considerata a livello puramente teorico. Il rischio di discontinuità – è scritto nel documento di TÜV Italia – dovuto a pandemia è stato quindi spesso sottovalutato nelle “Business impact analysis” delle organizzazioni in quanto, il pur elevato impatto si combinava sempre con una bassa probabilità di accadimento (basata su dati storico-statistici), facendo quindi diminuire l’importanza e l’urgenza delle azioni da mettere in campo a contrasto”.

Saper prevedere

Nel mondo Iso (International organization standardization) la continuità operativa attiene alla capacità di un’organizzazione di mantenere la consegna prodotti e servizi a livelli accettabili predefiniti a seguito di un’interruzione. “In altre parole – continua il documento – la continuità operativa corrisponde a un ‘atteggiamento gestionale’ che valuta il rischio di accadimento di interruzioni ‘produttive’ dovute alle minacce cui è sottoposta l’organizzazione, e che predispone delle strategie di contenimento e contrasto, mettendo a disposizione con anticipo le risorse (umane e materiali), le informazioni e le procedure”.

Qualche consiglio

Nell’ipotesi di pandemia un’organizzazione deve garantire innanzi tutto un buon numero di risorse umane e poi dare l’accesso alle infrastrutture produttive o di servizio alternativo. Servono anche dei fornitori alternativi qualora si verifichi un “default” dei principali e una buona scorta nei magazzini per non inficiare troppo sulla catena distributiva. In ultimo, ma non ultimo, una buona comunicazione di crisi.

Non averci pensato prima

Facile parlare a danno avvenuto. Tuttavia bisogna pensare a cosa il mondo andrà incontro ora. Certamente ora il “rischio biologico” sarà, almeno nell’immediato, tra i primi posti delle preoccupazioni di Ad e Ceo in giro per il mondo. La preoccupazione per la crisi che verrà e che sta già avvenendo, costringerà tutti a mettersi sugli scudi e rimboccarsi le maniche per mettere in piedi strategie più lungimiranti per far fronte a nuove (a questo punto probabili) crisi sanitarie. Il discorso vale anche per le istituzioni che dovranno impiegare più risorse per il Ssn (lasciato negli anni ad annaspare tra innumerevoli tagli) e per attuare piani di crisi più coordinati tra loro.