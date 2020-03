Covid-19, 8 milioni di euro a Cnr e Irccs Spallanzani per sviluppare un vaccino

La cifra stanziata per la ricerca scientifica è di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni a carico della Regione Lazio (trasferiti allo Spallanzani), e 3 milioni del ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. Il protocollo d’intesa ha durata due anni

Otto milioni di euro. È la cifra prevista da un protocollo d’intesa firmato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio nazionale delle ricerche e l’Irccs Spallanzani. Obiettivo: individuare un vaccino contro la Covid-19 nel più breve tempo possibile. La cifra stanziata per la ricerca scientifica è di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni a carico della Regione Lazio (trasferiti allo Spallanzani), e 3 milioni del ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. Il protocollo d’intesa ha durata due anni. Servirà per mettere in campo tutte le azioni necessarie per contribuire alla soluzione dell’emergenza epidemiologica, attraverso l’iniziativa di ricerca tecnico-scientifica. La quale punta alla individuazione nel più breve tempo possibile di un vaccino contro Covid-19, che sarà finalizzato all’uso clinico e nello studio clinico di Fase I.

Il comitato internazionale

“Il Cnr e lo Spallanzani sono autorizzati, in stretta collaborazione e cooperazione e per le rispettive competenze, ad avviare ogni azione e attività scientifica, tecnica e gestionale per trovare il vaccino contro la Covid-19” sottolinea la nota della Regione Lazio. “La conduzione della ricerca sarà monitorata da un comitato internazionale, individuato congiuntamente da Cnr e Spallanzani di concerto con i due ministeri. Il ministero dell’Università e della Ricerca e il ministero della Salute si impegnano a sostenere l’intervento con iniziative di supporto e facilitazione, anche con l’eventuale coinvolgimento degli altri enti di ricerca vigilati e delle università”.

L’impegno della regione Lazio per il vaccino

Nel protocollo la Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione e le strutture territoriali, nello specifico quelle sanitarie, anche garantendo il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per l’esecuzione del presente protocollo. Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni al fine di consentire il completamento delle attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi scientifici. “La firma di questo protocollo è di fondamentale importanza” ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Con le nostre eccellenze scientifiche e con gli 8 milioni di euro che mettiamo a disposizione della ricerca, vogliamo rendere disponibile e accessibile alla popolazione italiana e mondiale un vaccino contro la Covid-19 che sarà in grado di salvare vite adesso e in futuro”.

La centralità della ricerca scientifica

“In queste settimane sono in contatto costante con Università ed Enti di ricerca” ha aggiunto il ministro per l’Università e la Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi. “L’impegno del mio ministero è infatti indirizzato principalmente a stimolare e valorizzare tutte le ricerche utili per contrastare la Covid-19. Ora arriva questo protocollo – continua – in cui credo fortemente, sia perché indispensabile per contribuire a superare l’emergenza che sta tormentando il nostro Paese sia per affermare una volta di più il prestigio internazionale della nostra ricerca, rendendola protagonista nella corsa globale al vaccino. Non è un caso – conclude – se anche durante questa emergenza così drammatica stia emergendo la centralità della ricerca per risolvere i problemi dei cittadini. In Italia abbiamo scienziati formidabili, capaci e competenti, il cui lavoro è fondamentale per sconfiggere il coronavirus e costruire un nuovo futuro per il paese”.