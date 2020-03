Covid-19, l’Iss deve autorizzare più laboratori per i test diagnostici

È la richiesta del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che spinge verso un uso intelligente dei tamponi: “Rimango basito quando si dice che tutto deve essere certificato da quel laboratorio. Abbiamo sul territorio nazionale decine di università, ospedali qualificati, strutture di eccellenza mondiale”

È quello che chiedono tutti (soprattutto gli esperti) da qualche tempo. Aumentare il numero dei test diagnostici per identificare anche i sintomatici lievi o gli asintomatici, che sembrano avere un ruolo chiave nell’epidemia da Covid-19. Sul modello di quanto fatto in Corea del Sud prima e in Veneto e in particolare a Vo’ dopo. Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, che si sta occupando proprio della gestione dei test diagnostici in Veneto e che sta conducendo studi epidemiologici sul territorio ne sostiene l’importanza sin dall’inizio dell’emergenza, affermando anche (tra le pagine del Corriere del 25 marzo) come in Lombardia si sia perso già molto tempo a riguardo (e molte vite). Perché andavano eseguiti più test e sin dall’inizio.

La proposta degli scienziati

Ieri lo hanno chiesto anche 290 scienziati, che hanno scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio e ai governatori delle Regioni, proponendo un piano d’azione nazionale anti-contagio. Basato proprio sull’implementazione dei test diagnostici in Italia, perché “le risorse intellettuali e le competenze tecnologiche di alto livello per l’esecuzione dei test diagnostici in grado di identificare il virus, sono disponibili su tutto il territorio nazionale da subito. A costo di personale e attrezzature pari a zero, e quindi senza imporre ulteriori aggravi in un paese già allo stremo”.

La richiesta di Pierpaolo Sileri

E oggi lo ha ribadito anche Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute a 24Mattino: “I tamponi vanno fatti a tutti gli operatori sanitari, a tutti coloro che hanno dei sintomi, a tutti i contatti di quelli che sono risultati positivi” ha affermato. “Poi serviranno anche dei tamponi sentinella per i soggetti asintomatici che si trovano in zone dove ci sono dei focolai ampi per perimetrare l’area. Ne serve un uso intelligente, non a tappeto”.

Il sistema di approvazione dei test

Ma qual è il problema allora, se gli scienziati si dicono disponibili e con le risorse necessarie per ampliare i test? Come ha riferito qualche girono fa ad Aboutpharma, Antonio Cascio, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Palermo e componente del direttivo della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), i test diagnostici in principio venivano effettuata solo dall’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e da alcuni centri periferici selezionati. I quali erano obbligati a inviare i risultati allo stesso Spallanzani o all’Istituto superiore di sanità (Iss) come controprova. In seguito i laboratori satellite sono stati promossi, esentandoli così da un doppio controllo. E i centri periferici di riferimento, che avevano lavorato bene, sono diventati a loro volta centri di validazione per nuovi centri regionali selezionati a cascata. In modo da aumentare il numero dei laboratori dove eseguire le analisi e velocizzare la procedura.

L’Iss deve autorizzare più centri

Ma questo non basterebbe. Per Sileri l’Iss deve autorizzare più laboratori a fare i tamponi. “Rimango basito – ha affermato – quando si dice che tutto deve essere certificato da quel laboratorio. Abbiamo sul territorio nazionale decine di università, ospedali qualificati, strutture di eccellenza mondiale. L’Iss deve autorizzare i laboratori più periferici mettendo il marchio”.

Le risorse ci sono

Anche gli scienziati che hanno firmato la proposta inviata al premier Conte sostengono che “tecnologie ad alta processività, commerciali e non commerciali, per la rapida estensione del numero dei test sono disponibili da poche settimane e possono essere validate ed implementate su ampia scala in tempi ragionevolmente rapidi”. E ancora “tecnologie più avanzate per una diagnosi rapida possono essere sviluppate e rese e disponibili per le fasi successive dell’epidemia. Un sistema di laboratori a rete diffuso in maniera capillare sul territorio nazionale e fondato sulle competenze disponibili nei centri di ricerca italiani può mettersi al lavoro da subito”. Insomma, le risorse intellettuali e tecnologiche in Italia ci sono e sono ai massimi standard. Gli esperti si chiedono perché non si utilizzino e perché nonostante la proposta sia urgente, la politica non ascolti e non accolga l’opportunità.