Covid-19, Philips incrementa la produzione di prodotti tecnologici per le terapie intensive

Philips ha annunciato che sta potenziando la produzione di prodotti e soluzioni di terapia intensiva per supportare la diagnosi e la cura dei pazienti colpiti da Covid-19.

I prodotti indispensabili

I prodotti quanto mai necessari in questo momento sono i monitor, i ventilatori portatili e i dispositivi medici per la ventilazione non invasiva e invasiva, preposti al trattamento di una vasta gamma di condizioni respiratorie. Altri prodotti e soluzioni a cui la società sta pensando includono una gamma di sistemi di imaging diagnostico per valutare le condizioni respiratorie dei pazienti (come ad esempio Tac ed ecografi) nonché soluzioni di telemedicina ospedaliera per monitorare e gestire in maniera centralizzata i pazienti nelle unità di terapia intensiva, oltre che per connettere caregiver e pazienti a casa.

Raddoppio della produzione

In questo contesto di espansione mondiale della pandemia, Philips sta dunque intensificando la produzione di ventilatori ospedalieri, che prevede di raddoppiare entro le prossime otto settimane e quadruplicare entro il terzo trimestre del 2020. “Assistiamo a una richiesta globale senza precedenti di attrezzature mediche per diagnosticare e curare i pazienti con COVID-19″, ha affermato Frans van Houten, Ceo di Royal Philips. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per raddoppiare la produzione dei nostri ventilatori ospedalieri entro le prossime otto settimane e puntiamo a un aumento di quattro volte entro il terzo trimestre”.

Facilitare la produzione e la distribuzione

In linea con il recente invito della Camera di commercio internazionale e dell’Organizzazione mondiale della sanità, Philips chiede inoltre ai governi di facilitare l’accesso a materiali e componenti critici, non imponendo restrizioni quali controlli e tariffe per l’esportazione e fornendo assistenza per accelerare la logistica. Philips ritiene che le apparecchiature mediche che in questo momento sono critiche, come i ventilatori ospedalieri e i monitor per i pazienti, debbano essere rese disponibili in tutto il mondo, dando la priorità alle comunità e ai Paesi che ne hanno maggiormente bisogno, utilizzando un approccio equo ed etico per destinare le forniture, basandosi su dati come la classificazione del rischio Covid-19 per Paese\regione.

Nuove assunzioni, approvvigionamento e ricollocazione

Gli sforzi di Philips per aumentare la produzione includono piani specifici. Innanzi tutto l’assunzione di dipendenti addetti alla produzione e lo spostamento interno di quelli attuali per supportare immediatamente l’aumento della domanda. In secondo luogo è prevista l’aggiunta di linee di produzione e aumento del numero di turni per essere operativi 24/7. Migliore collaborazione con i fornitori di Philips per garantire l’approvvigionamento di materiali necessari all’aumento della produzione nei siti produttivi e, in ultimo, la riconversione di prodotti con finalità similari già esistenti per soddisfare la crescente domanda;