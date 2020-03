Covid-19, anticorpi monoclonali umani da Fondazione TLS e INMI Spallanzani

L’innovativo progetto di ricerca utilizza la tecnica della “reverse vaccinology 2.0” per isolare anticorpi monoclonali umani da pazienti convalescenti o guariti, utili come cura, profilassi e per un futuro vaccino. I primi risultati si avranno tra un anno ma la piattaforma resterà anche per il futuro

Il Sars-cov2 era appena arrivato a Codogno, quando Rino Rappuoli, pioniere nel campo dei vaccini e direttore scientifico e responsabile della attività di ricerca e sviluppo esterna presso GlaxoSmi­thKline Vaccines a Siena, nonché Principal Investigator del progetto ERC vAMRes (vaccines as a remedy against Anti-Microbial Resistance) presso la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), scrisse al suo team vAMRes per riconvertire quasi tutto il laboratorio e spostare la ricerca verso anticorpi monoclonali umani utili contro la Covid-19.

È nato così il progetto di ricerca di Fondazione Tls e l’Ospedale Spallanzani INMI, con l’intento di utilizzare gli anticorpi monoclonali a scopo profilattico/terapeutico e come esca molecolare per la ricerca di antigeni per lo sviluppo di vaccini per la Covid-19. Un accordo quadro biennale volto allo sviluppo di soluzioni che possano offrire una risposta rapida a malattie infettive emergenti, presentato la mattina del 26 marzo in una conferenza stampa online. Nel caso specifico di Sars-Cov-2 l’Istituto, in qualità di Irccs dedicato alle malattie infettive, offrirà il suo contributo con la possibilità di accedere a informazioni e analisi dei pazienti con infezione Covid-19. E con la capacità di isolare, coltivare e caratterizzare l’agente patogeno.

La reverse vaccinology 2.0

Per capire di cosa si tratta bisogna fare un passo, a quando Rappuoli mise a punto la “Reverse Vaccinology”. Approccio che consiste nel reclutare pazienti convalescenti o guariti da infezioni batteriche o virali e nel prelevarne il sangue, da cui vengono isolate le cellule B, produttrici di anticorpi monoclonali. Nel 2018 grazie a un ERC Advanced Grant di 2,5 milioni di euro vinto da Rappuoli, per un progetto di ricerca sull’antibiotico-resistenza (batteri Neisseria gonorrhoeae, Klebsiella pneumoniae) nacque il laboratorio vAMRes di Fondazione Tls. Laboratorio che, come racconta Claudia Sala Erc Senior Scientist vAMRes Lab, Fondazione Tls, si stava occupando di trovare nuove soluzioni contro patogeni (per lo più batteri) contro cui non esistono vaccini o che non rispondono agli antibiotici.

Gli anticorpi monoclonali anti Covid-19

La Reverse Vaccinology 2.0 consistere nell’applicare lo stesso approccio ma contro il Sars-cov2: “Si parte dall’uomo – spiega Sala in occasione della conferenza di presentazione– cioè dalle persone che hanno superato l’infezione del virus. Dietro loro consenso il team clinico dell’Istituto Spallanzani estrarrà il loro plasma che sarà usato per isolare gli anticorpi monoclonali prodotti dal loro sistema immunitario contro la Covid-19. In particolare, le tecniche di biologia molecolare ci consentiranno di estrarre le cellule B che producono gli anticorpi. Queste verranno messe in coltura in modo da produrre anticorpi monoclonali in vitro, che saranno poi raccolti e testati sempre in vitro, per valutarne la capacità di legarsi e inattivare il Sars-Cov-2 (il tutto in laboratori ad alto contenimento biologico, di tipo 3, perché si tratta di un virus altamente infettivo). Dopodiché dovranno essere inattivati e ingegnerizzati per migliorarne l’attività chimica, l’efficacia e la specificità. A questo punto avremo un anticorpo monoclonale candidato, che potrà essere testato contro la Covid-19”.

Profilassi e vaccini

Il prodotto candidato ottenuto, oltre a essere usato come cura per i pazienti affetti da Covid-19, potrebbe essere usato anche in profilassi, per le persone più esposte. “L’immunizzazione passiva consiste proprio nell’iniettare gli anticorpi nelle persone a rischio, in modo da proteggerli passivamente contro infezione” spiega Sala. Ma non solo, gli anticorpi così ottenuti possono essere usati anche come “esca”, cioè come strumento per identificare nuovi antigeni e velocizzare lo sviluppo di vaccini contro il Sars-cov-2. “L’anticorpo è come una chiave – aggiunge Sala – che funziona con una sua serratura che è l’antigene, cioè alcune proteine che esprime il virus. Se riusciamo a farli incontrare abbiamo trovato anche un antigene che potrebbe essere usato per lo sviluppo di un vaccino”.

Quesititi da chiarire

Al momento Sala e Fabrizio Landi, Presidente Fondazione Tls, come la maggior parte degli scienziati, non sa spiegarsi come mai il sistema immunitario di alcune persone risponde meglio o peggio di altri. Il Sars-cov-2 è un virus completamente nuovo e inesplorato per tutti e non si sa perché si abbiano manifestazioni cliniche così diverse sia nei giovani sia nelle persone più anziane. “C’è molto da fare a livello del genoma – puntualizza Sala – per comprenderne di più e per associare il virus con un certo patrimonio genetico a una certa manifestazione clinica. Ci stanno lavorando in tanti e presto usciranno pubblicazioni in merito”.

A tal proposito Landi aggiunge che non si ha la certezza che un anticorpo monoclonale potrà andare bene per tutti i pazienti con Covid-19. Ma iniziare a trovare un anticorpo che possa andare bene per la maggioranza della popolazione sarebbe già un grande successo. “Anche se non avessimo un vaccino ma un prodotto che consenta l’immunizzazione passiva per la persona più a rischio sarebbe già tanto” aggiunge Landi. “Se avrà successo il prodotto andrà bene per la maggior parte delle popolazione, anche perché sono estratti da persone che hanno superato fasi acute e molto gravi della malattia”.

Meglio del plasma

Per Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, intervenuto anch’esso alla conferenza stampa, si tratta di una valida alternativa all’uso di plasma fresco di convalescenti. “L’approccio di Fondazione Tls con l’isolamento delle cellule B dà enormi vantaggi rispetto all’infusione di materiale umano diretto” spiega Ippolito. “Per esempio permette di sapere cosa si dà ai pazienti e in che quantità. Perché essendo una terapie non provata esistono difficoltà di preparazione e standardizzazione. Che invece non si ha con gli anticorpi monoclonali biotecnologici. Proprio ieri la Fda ha autorizzato l’utilizzo del plasma ma a due condizioni: che vada valutato dentro programmi specifici e solo in situazioni di emergenza”.

I vantaggi degli anticorpi monoclonali

Tra gli altri vantaggi gli anticorpi monoclonali umani hanno tempi di sviluppo più rapidi rispetto ai vaccini o ad altri farmaci antivirali. Nel caso di Sars-Cov-2, inoltre, i ricercatori ritengono che tali tempi si ridurranno ulteriormente trattandosi di un virus. (Questi infatti sono entità biologiche molto piccole e meno complessa rispetto ai batteri). Sono inoltre più semplici da produrre a livello industriale. Perché non necessitano di un impianto dedicato come nel caso dei vaccini, ma di una piattaforma che può essere rapidamente adeguata alla produzione di specifici anticorpi. “Sono prodotti sicuri, già ampiamente impiegati in terapia tumorale e approvati da tutte le agenzie regolatorie” precisa Sala. “Recentemente sono stati usati anche per malattie infettive e nel caso dell’infezione da Ebola hanno rappresentato la prima e unica soluzione per terapia e prevenzione”.

Tempi e investimenti

Ma quanto ci vorrà prima che il prodotto avanzato arrivi in clinica? Secondo la visione di Landi, entro un anno i ricercatori dovrebbero arrivare a isolare l’anticorpo monoclonale più idoneo e ingegnerizzarlo. E fra due anni si arriverà ai primi studi clinici. Con un investimento di cinque milioni per questa prima fase di sviluppo che coprirà la Fondazione Tls (un ente no-profit) con fondi iniziali propri e altri europei. “Ma stiamo lavorando anche per ottenere finanziamenti da privati (sia aziende sia mecenati) e istituzioni” precisa Landi.

Serviranno poi 4 milioni di euro per riattivare un impianto di produzione presente a Siena. Una struttura passata alla Fondazione, che potrebbe essere utilizzato per la di produzione nazionale di anticorpi monoclonali biotecnologici. “Speriamo che diventi un presidio nazionale gestito da noi ma a disposizione del paese, per produrre lotti pilota per le sperimentazioni” afferma Landi. “Per questo contiamo di avere un finanziamento di natura pubblica”.

La ricerca non deve fermarsi

L’augurio è ovviamente che la pandemia di Covid-19 si esaurisca prima dei due anni previsti per la realizzazione degli anticorpi monoclonali. Ma anche se dovesse arrivare tardi non sarebbe stato lavoro inutile perché si tratta di una piattaforma facilmente adattabile per altri patogeni. “Questo coronavirus non è il primo che vediamo e nessuno ci garantisce che non ne possano emergere altri in futuro” sottolinea Landi. “Malattie emergenti come Sars, Ebola, Zika o Covid-19 sono sempre più frequenti e ci trovano sempre impreparati”.

“In casi come questi è evidente il ruolo strategico che potrebbe ricoprire un centro dedicato alla sicurezza nazionale – conclude Landi – in grado di sviluppare, e magari anche produrre, sistemi rapidi per la prevenzione e terapia di malattie emergenti. Malattie il cui impatto sulla salute e sull’economia può essere devastante. Come Tls ci stiamo adoperando proprio in questa direzione. Con la speranza di poter unire a un gruppo di ricerca dedicato, come il vAMRes Lab, un impianto capace di produrre lotti pilota. Sia per la prova clinica nell’uomo sia per avere un numero sufficiente di dosi per un primo intervento. Si tratta di progetti per i quali è attiva una stretta collaborazione con tutti gli attori chiave del territorio, in particolare il Comune di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi. Possibili grazie alle risorse derivanti anche da fondi della Regione Toscana”. Probabilmente, come ricorda Landi, se al tempo della Sars la ricerca non si fosse fermata, oggi magari avremmo avuto un farmaco a disposizione anche contro la Covid-19.