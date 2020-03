Covid-19, Fnomceo: “Anche il Mmg prescriva i farmaci per i pazienti curati a casa”

La Federazione degli Ordini dei camici bianchi chiede di autorizzare i medici di medicina generale a prescrivere i medicinali individuati da una determina dell’agenzia regolatoria. Magrini (Aifa): “A breve sarà possibile per gli anti-Aids”

Anche i medici di famiglia prescrivano i farmaci per i pazienti affetti da Covid-19 curati a domicilio. È la richiesta, rivolta all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Si tratta dei farmaci individuati nella determina Aifa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 marzo (clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir), atto che ne consente la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) “anche in regime domiciliare” per i pazienti affetti da Covid-19.

La richiesta

“Apprezziamo in maniera particolare la determina dell’Aifa. Questa – commenta il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – consente una migliore assistenza per tutti quei malati che non vengono ricoverati, perché le loro condizioni non sono critiche. “Ora chiediamo all’Aifa che la prescrivibilità di tali farmaci sia consentita anche ai medici di medicina generale, con le modalità che l’Agenzia riterrà opportune per il monitoraggio dei dati relativi ai pazienti trattati e in adesione a linee guida per la terapia dei pazienti Covid-19 a domicilio. Questo – sottolinea Anelli – consentirebbe di velocizzare l’inizio delle cure, di ottimizzare l’aderenza terapeutica e il monitoraggio costante dei pazienti”. Il presidente della Federazione esprime poi apprezzamento “per il lavoro costante messo in atto dalla Commissione tecnica dell’Aifa finalizzato ad aggiornare in tempo reale, via via che emergono le nuove evidenze scientifiche, le strategie terapeutiche”.

Le parole di Magrini

Sulla questione della prescrivilità era intervenuto stamane il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ai microfoni di Radio Capital: “A breve libereremo la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci anti-Aids”. Magrini ha inoltre sottolineato come per altri farmaci, come l’anti-malarico clorochina, sia necessaria “cautela rispetto ad un uso di massa”.

Informazioni online e appello per i saturimetri

Ancora a proposito dei farmaci, la Fnomceo segnala l’imminente pubblicazione sul sito Dottoremeveroche di due schede dedciati ai farmaci per il Covid-19, che saranno aggiornate in parallelo”. Il ministero della Salute, invece, Anelli rivolge un altro appello: “Chiediamo di dotare i medici di medicina generale di saturimetri da affidare ai pazienti Covid-19 domiciliati, in modo da poter tenere sotto controllo l’eventuale precipitare delle loro condizioni, che richiedesse il ricovero immediato”.