Alla situazione degli ospedali si affiancano le difficoltà sul territorio. Il modello "Tech n'Care" può offrire risposte adeguate.

L’elevato numero di ricoveri in terapia intensiva ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul nostro Servizio sanitario nazionale, in prima linea nella battaglia contro l’epidemia da Covid19 che sta affliggendo l’Italia da settimane.

Le cure sul territorio durante l’emergenza Coronavirus

Alla situazione di emergenza ospedaliera si affianca quella difficile del territorio con un numero elevato di pazienti che sono impossibilitati, a causa delle misure restrittive adottate per limitare il contagio, a raggiungere gli ospedali per

I controlli di ruoutine; La somministrazione di farmaci ospedalieri; Il ritiro dei farmaci per le terapie domiciliari; La prosecuzione di studi clinici;

Da più parti si stanno alzando voci e cercando soluzioni per i sopracitati quattro punti che, se non risolti, rischiamo di avere, nel breve e medio termine, un serio impatto sulla salute dell’intero Paese. Domedica, leader dell’Integreted HealthCare, sta continuando a supportare pazienti e centri clinici con l’erogazione di propri Programmi di supporto.

Le soluzioni già adottate e ancora più necessarie in questa fase

Da diversi anni Domedica ha costruito un modello (Tech n’Care) che consente di supportare i pazienti e i centri clinici anche con l’utilizzo della tecnologia, seppur continuando a garantire il contatto umano tra pazienti e professionisti sanitari.

Soluzioni come:

Video-visite, con medici, infermieri, fisioterapisti, stanno continuando a garantire la continuità assistenziale a tutti i pazienti in Programma;

La somministrazione di farmaci ospedalieri a domicilio e la consegna dei farmaci a domicilio stanno continuando a garantire la continuità terapeutica evitando che il paziente si rechi al centro clinico;

L’effettuazione delle attività di studio clinico direttamente a domicilio dei pazienti, sta evitando che gli studi vengano interrotti, salvaguardando l’incolumità dei pazienti.

Insieme a queste soluzioni immediate, Domedica è al fianco dei propri clienti, dei centri clinici e dei pazienti per disegnare e costruire ulteriori soluzioni ad hoc per continuare a creare valore ed essere un reale supporto alla nostra nazione in un momento di così grande criticità.

A cura di Domedica

In collaborazione con Domedica