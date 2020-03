Eyerforpharma Barcellona, l’edizione 2020 diventa virtuale

L'organizzazione cambia i piani in seguito alla rapida evoluzione della pandemia Covid-19. La manifestazione si terrà mantenendo dal 31 marzo al 3 aprile. Ecco come registrarsi

Eyeforpharma Barcelona, uno degli eventi più attesi per il mondo farma europeo, si farà. L’organizzazione cambia i piani in seguito alla rapida evoluzione della pandemia Covid-19. Nello specifico, la scelta è stata di trasformare l’evento in una manifestazione completamente virtuale, mantenendo le date originali (31 marzo – 3 aprile 2020), evitando quindi rinvii o cancellazioni.

Come registrarsi

I partecipanti, i relatori e gli sponsor che avevano aderito all’evento saranno automaticamente registrati all’evento virtuale, e chi volesse registrarsi d’ora in avanti, può ancora farlo sulla pagina dedicata all’evento.