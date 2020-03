L’associazione fa il punto sulle azioni promosse dalle imprese del settore: ceduti farmaci per oltre 6,3 milioni di euro e donati (in denaro o beni) 18,2 milioni. Numeri a cui si sommano altre iniziative: dalla riconversione delle linee produttive al welfare per i dipendenti

Farmaci gratuiti, donazioni, riconversioni di linee produttive, più welfare per i dipendenti. L’industria del farmaco sceglie la strada della responsabilità sociale – oltre che quella dell’impegno in ricerca, sviluppo e produzione – rispondere all’emergenza Covid-19. Finora le aziende associate a Farmindustria hanno donato alle strutture sanitarie farmaci per oltre 6,3 milioni di euro, ai quali si sommano quelli forniti gratuitamente al Ssn in uso compassionevole e per gli studi clinici necessari a trovare nel breve periodo terapie efficaci. Altri 18,2 milioni di euro sono stati messi in campo attraverso donazioni di risorse o beni, fra cui respiratori, dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, tute da isolamento, schermi protettivi, gel disinfettante, devoluti alle strutture sanitarie, in particolare quelle lombarde.

Le altre iniziative

Le donazioni in denaro o beni e la cessione di farmaci non rappresentano l’unico fronte d’impegno. Diverse aziende, sottolinea una nota di Farmindustria, hanno riconvertito in tempi record linee per la produzione di propri farmaci per garantire prodotti per la disinfezione e tutte stanno lavorando al massimo della loro capacità per assicurare i farmaci a chi ne ha bisogno, con modifiche organizzative per assicurare le maggiori condizioni di sicurezza ai dipendenti.

Numerose imprese hanno attivato iniziative come la consegna domiciliare di farmaci, il welfare per i dipendenti, in particolare per agevolarli nella gestione dell’emergenza con assicurazioni integrative, consulenze e corsi di formazione fino al supporto psicologico e pedagogico esteso anche ai familiari, oppure iniziative di volontariato insieme ai collaboratori. Tutte hanno adottato il più possibile lo smart working, in sinergia con le organizzazioni sindacali.

Il sostegno ai medici di famiglia

Il sostegno delle imprese va anche ai medici di famiglia. Farmindustria sostiene sui propri profili social la raccolta fondi lanciata da Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e Cittadinanzattiva per acquistare i dispositivi di protezione per i medici di medicina generale “Un sostegno che si concretizzerà in questi giorni con una donazione che si affianca a quelle delle proprie aziende associate e di tante altre realtà imprenditoriali”, annuncia Farmindustria.

La gratitudine

“Le imprese del farmaco – sottolinea Farmindustria – in questo momento drammatico per l’Italia, sono al fianco delle istituzioni, dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori sanitari, della Protezione civile, della Croce Rossa e di tutte le altre realtà impegnate instancabilmente nella lotta contro il Covid 19. Un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine al lavoro nonostante i rischi anche per loro”.

Gratitudine delle imprese, inoltre, verso quanti, a partire dai propri lavoratori, “quotidianamente si impegnano sin dall’inizio dell’emergenza nel garantire la continuità nella produzione, nella distribuzione e l’accesso ai farmaci, oltre che nella ricerca nel nostro Paese e nel mondo di vaccini e di farmaci efficaci, perché – conclude Farmindustria – tutti i pazienti abbiano le terapie che sono loro necessarie”.