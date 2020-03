Micron dona 35 milioni di dollari a favore delle comunità colpita da Covid-19

Lo farà attraverso il lancio di un fondo di beneficenza per un totale di 10 milioni di dollari, aumentando i cofinanziamenti sovvenzionati e istituendo un programma di aiuti economici per il personale.

Micron Technology, società attiva nella produzione di soluzioni innovative di memoria e archiviazione, devolverà 35 milioni di dollari a beneficio delle persone colpite in misura sproporzionata dal virus Covid-19. Lo farà attraverso il lancio di un fondo di beneficenza Micron Foundation per un totale di 10 milioni di dollari, aumentando i cofinanziamenti sovvenzionati e istituendo un programma di aiuti economici per il personale. Il gruppo offrirà inoltre assistenza in natura per velocizzare il pagamento dei piccoli fornitori locali e donerà strutture e forniture mediche per rispondere all’emergenza sanitaria.

“La salute e la sicurezza dei nostri team e partner, nonché il benessere delle comunità nelle quali operiamo sono priorità assolute per Micron”, afferma il presidente e chief executive officer Sanjay Mehrotra. “L’aggravarsi della pandemia da Covid-19 ci spinge a intensificare immediatamente i nostri sforzi volti a stanziare fondi, risorse e aiuti per le persone più colpite da questa crisi sanitaria”.

Il fondo

I 10 milioni di dollari stanziati dalla fondazione Covid-19 Relief Fund saranno destinati a iniziative globali finalizzate alla ripresa economica, rispondendo alle esigenze attuali e future delle comunità colpite. Il fondo andrà a sostegno di una serie di enti di beneficenza e iniziative che vanno da banchi alimentari e programmi di mensa scolastica a strutture sanitarie e risorse di formazione online per studenti.

Il piano di cofinanziamento

Micron ha attuato anche un piano di cofinanziamento aziendale che raddoppia tutte le donazioni destinate all’emergenza Covid-19 nell’ambito del programma di beneficenza Micron Gives. Per aiutare ulteriormente le comunità colpite, Micron fornirà 300mila mascherine protettive agli operatori sanitari locali e metterà a disposizione le strutture Micron come centri di ricovero per i pazienti qualora non ci fossero più posti negli ospedali.

Sussidio per i dipendenti

Micron effettuerà inoltre un versamento una tantum per l’emergenza Covid-19 offrendo mille dollari ai dipendenti negli Stati Uniti con stipendio annuo inferiore a 100 mila dollari e importi adeguatamente proporzionati agli aventi diritto negli altri paesi in cui operiamo. Tale iniziativa interesserà oltre il 68% dell’organico di Micron in tutto il mondo. Micron investirà anche in un fondo finanziato dai dipendenti per aiutare chi si trova in difficoltà finanziaria. Tale fondo destinerà fino a 5.000 dollari ai singoli membri dei team in base alle necessità.