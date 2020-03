Roche Diabetes Care Italy: il nuovo general manager è Rodrigo Diaz de Vivar Wacher

Arriva nel nostro Paese dopo una lunga esperienza internazionale in diverse realtà del gruppo Roche e annuncia: “In campo per fare la nostra parte durante la pandemia”

Rodrigo Diaz de Vivar Wacher è il nuovo general manager di Roche Diabetes Care Italy. Lo annuncia una nota dell’azienda. Il manager, nato in Messico, vanta una lunga esperienza internazionale e negli ultimi 13 anni ha ricoperto vari incarichi in diverse realtà del gruppo Roche. “Sono onorato di assumere la guida delle persone che hanno contribuito a consolidare la posizione di leadership di Roche Diabetes Care Italy – commenta il nuovo Rodrigo Diaz de Vivar Wacher – e soprattutto di poter mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio di chi vive con il diabete. In Roche crediamo sia fondamentale un approccio strutturato che preveda la gestione integrata personalizzata della malattia, resa possibile anche grazie all’integrazione di soluzioni digitali che hanno l’obiettivo di migliorare i risultati clinici e terapeutici”.

Il profilo

Il nuovo general manager ha conseguito un master in Ingegneria presso l’University College di Londra ed è entrato come audit manager nel 2007 in Roche Svizzera. Nel 2010 è diventato direttore Finance & Business Operations a San Paolo presso Roche Diagnostics Brasile, ruolo che ha ricoperto anche nell’affiliata messicana dal 2012. In Roche Pharma Messico nel 2014 è stato nominato direttore Finance & Administration e dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Business Unit Head of Foundation Medicine Messico. Dal novembre 2018 è stato Sub-Region Head dell’area settentrionale latino-americana.

Impegno per l’emergenza Covid-19

Da Rodrigo Diaz de Vivar Wacher anche un riferimento alla pandemia da Covid-19 e alle azioni messe in campo dall’azienda: “Stiamo contribuendo, insieme a tutte le società del gruppo Roche, con farmaci e dispositivi medici, risorse economiche, umane e servizi, per affrontare l’emergenza. Per sostenere le persone con diabete e i centri di diabetologia in tutta Italia, abbiamo messo a disposizione gratuitamente il servizio di telemedicina integrata che consente la comunicazione della cartella clinica Smart Digital Clinic e l’app per le persone con diabete mySugr. Abbiamo rafforzato – conclude il general manager – la capacità di assistenza tecnica a distanza per tutti i pazienti e gli operatori sanitari che ne necessitino, attraverso il numero verde 800 089 300, attivo H24”.