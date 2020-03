Veterinaria: in dieci anni via libera Ue a 22 nuovi farmaci per usi e specie minori

L’Agenzia europea dei medicinali traccia un bilancio sui cosiddetti “Mums”, prodotti destinati a mercati limitati o a specie minori (dalle api ai conigli), con un report che analizza il periodo 2009-2019

In dieci anni l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato con procedura centralizzata 22 nuovi farmaci veterinari per usi e specie minori. Sono i cosiddetti “Mums” (medicines for minor uses and minor). Per farmaci per usi minori si intendono quei medicinali destinati all’uso nelle specie principali (bovini, ovini, suini, polli, salmoni, gatti e cani) per il trattamento di malattie che si verificano raramente o solo in aree geografiche limitate. Esempi di specie minori sono, invece, api, conigli, anatre, porcellini d’India, volpi, furetti, capre e tacchini. Lo stesso approccio si applica a farmaci per i quali esiste un mercato assai ristretto: ad esempio vaccini contro alcuni tumori o per i pesci.

Bilancio 2009-2019

La classificazione dei Mums è stata stabilita dall’Ema nel 2009. Nel meeting di marzo del management board è stato adottato un report che traccia un bilancio sul periodo 2009-2019. Se i nuovi farmaci sono 22, nel complesso il Comitato per i medicinali a uso veterinario (Cvmp) dell’Ema ha esaminato 272 richieste per la classificazione Mums/mercati limitati. Sul totale, 246 hanno avuto esito positivo, di cui 73 riguardanti prodotti raccomandati come eleggibili per incentivi finanziari. Circa un terzo delle richieste presentate all’Ema sono state avanzate da micro, piccole o medie imprese (SMEs).

Il quadro regolatorio

La politica ad hoc sui Mums è stata adottata da Ema per stimolare lo sviluppo di nuovi medicinali veterinari per le specie minori e per le malattie rare nelle specie principali che altrimenti non verrebbero ricercate alle attuali condizioni di mercato. Gli incentivi previsti includono meno requisiti per i dati da presentare ed esenzioni o riduzioni delle commissioni.

Il nuovo regolamento sui medicinali veterinari (UE) 2019/6, entrato in vigore nel gennaio 2019 e che diventerà applicabile nel gennaio 2022, introdurrà disposizioni specifiche nella legislazione dell’UE per stimolare lo sviluppo di nuovi medicinali per mercati limitati, basandosi sul successo dell’esperienza Ema applicata negli ultimi dieci anni.