Virus: Cdo, Medicina e persona e Banco farmaceutico lanciano una raccolta fondi

Le tre associazioni puntano a raccogliere fondi per la cura dei malati di Covid-19. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di farmaci e apparecchiature specializzate per gli ospedali più piccoli. Ecco come donare

Una raccolta fondi per curare i malati da nuovo Coronavirus. A lanciarla sono Cdo, Medicina e Persona e Banco Farmaceutico, nell’ambito del progetto #fareinsieme, che si intitolerà “Aiutaci a curare chi si è ammalato”. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di farmaci e apparecchiature specializzate per gli ospedali più piccoli e per sostenere progetti utili per l’emergenza.

Come donare

È possibile donare tramite bonifico bancario (conto corrente intestato a Fondazione banco farmaceutico Onlus Fareinsieme Iban: IT41 A030 6909 6061 0000 0172 069; Causale: Covid-19 Aiutaci a curare); oppure con carta di credito e Paypal accedendo, in entrambi i casi, al link della pagina che ospita l’iniziativa.

Prime valutazioni

Sono già in fase di valutazione le prime richieste di medicinali, di apparecchiature e prodotti per la prevenzione inerenti la Covid-19, di sostegno a progetti di ricerca inerenti la diagnosi e la cura dell’infezione. Ulteriori indicazioni verranno recepite attraverso medici e professionisti delle strutture coinvolte nell’emergenza, in accordo con le rispettive direzioni sanitarie.

Un comitato scientifico

Al fine di presiedere le operazioni, è stato infatti creato un comitato tecnico scientifico composto da Guido Bardelli, presidente Cdo; Felice Achilli, presidente di Medicina e Persona e Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, affiancati da Pasquale Cannatelli, Direttore Generale dal 1998 al 2015 di alcune Aziende Ospedaliere Lombarde (Cremona, Niguarda, Sacco) e dal 2016 al 2018 componente del CDA del Policlinico di Milano e Maurizio Amigoni, già Direttore Generale di varie strutture ospedaliere e attualmente Componente Consiglio di indirizzo Gestionale presso Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto.

«Molti ospedali sono stati costretti a trasformarsi in “Covid-Hospital”, mentre i reparti hanno dovuto cambiare persino nome (Covid 1, Covid 2, ecc…). Tutto questo ne ha stravolto l’organizzazione. I medici, gli infermieri e il personale sanitario lottano contro una malattia difficile da controllare: le terapie, spesso, sono di semplice supporto. Troppe volte, non resta che accompagnare i pazienti fino alla fine», hanno dichiarato, in una nota congiunta, Guido Bardelli, presidente della Cdo, Felice Achilli, presidente di Medicina e Persona, e Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.

Sui siti internet e sui canali social delle tre Associazioni saranno evidenziate le informazioni sull’utilizzo dei fondi che, man mano, saranno raccolti.