Giuseppe Lippi a capo di una task force internazionale sulla patologia da coronavirus

Il professore ordinario di Biochimica clinica al dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università di Verona, e direttore dell’Unità operativa complessa di Laboratorio analisi dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona dirigererà la task force dell'Ifcc

Giuseppe Lippi, professore ordinario di Biochimica clinica al dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università di Verona, e direttore dell’Unità operativa complessa di Laboratorio analisi dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, è stato nominato a capo di una task force della Federazione internazionale di Chimica clinica e Medicina di laboratorio (Ifcc) sulla patologia da coronavirus.

La task force

L’unità di ricerca è composta da cinque membri, di cui Lippi è l’unico italiano. Gli altri sono Andrea Horvath, David Koch, Nader Rifai e Sunil Sethi. La federazione internazionale di Chimica clinica e Medicina di laboratorio è un’organizzazione non governativa per fluidificare la collaborazione tra i vari istituti di ricerca del mondo (oltre cento società nazionali di medicina di laboratorio con quasi cinquantamila membri). Le principali funzioni della task force dell’Ifcc su Covid-19 comprendono la disseminazione d’informazioni utili a migliorare l’accuratezza e l’efficienza diagnostica per il coronavirus, fornire informazioni utili ai clinici ed alla popolazione sul significato dei test diagnostici, e produrre raccomandazioni e linee guida in merito a protocolli diagnostici e bio-sicurezza nella gestione dei campioni utilizzati per diagnosi e monitoraggio del virus.

Gli auguri dell’Università di Verona

“Esprimo i miei più vivi complimenti al professor Lippi e la soddisfazione di tutta la Governance per la nomina ricevuta, che conferma l’eccellenza del nostro ateneo a livello internazionale” ha commentato il Rettore Pier Francesco Nocini.