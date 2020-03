Fake news ai tempi del coronavirus: cosa fare se viene violata la proprietà intellettuale

Non solo informazioni ingannevoli, ma vere e proprie lesioni dei brevetti e della reputazione aziendale. Lo studio legale Simmons&Simmons offre qualche consiglio su come agire in questi casi

Sempre più numerose sono le fake news che circolano su web e social media da quando questo nuovo coronavirus ha iniziato a diffondersi dalla Cina progressivamente in tutto il mondo. Può capitare, tra l’altro, che questo processo comporti anche la violazione della proprietà intellettuale, minando sia la reputazione del prodotto che, allo stesso tempo, dell’azienda produttrice o distributrice. Contestualmente al decalogo dell’Iss sul tema, lo studio legale Simmons&Simmons propone alcuni comportamenti virtuosi da tenere qualora si incappi in messaggi volutamente falsificati soprattutto attraverso i social network.



Whatsapp e i casi Cebion e Amuchina

Sono ad esempio circolati messaggi e audio su WhatsApp che descrivevano scenari non corrispondenti al vero in merito alla gestione dell’emergenza da Covid-19 nei reparti di alcuni ospedali e alle misure di prevenzione da adottare. Sono stati diffusi sui social network messaggi ingannevoli circa la presunta efficacia del prodotto Cebion – noto integratore alimentare a base di vitamina C prodotto dalla casa farmaceutica Dompé – contro il coronavirus. Per non parlare delle fantomatiche ricette che dovrebbero assicurare una disinfezione pari a quella dell’Amuchina” o, ancora, delle bufale secondo cui “bere bevande calde e risciacquare la bocca con acqua calda” aiuterebbero ad eliminare il virus in questione.

A fronte di informazioni non veritiere, scorrette o addirittura denigratorie che riguardano un operatore commerciale, è possibile reagire prontamente e molteplici sono gli strumenti di tutela che si hanno a disposizione per segnalare e ottenere la rimozione delle informazioni in questione.

Reagire su Facebook, Twitter e Linkedin

Per quanto concerne le fake news pubblicate sui social network come Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, attraverso la funzione “segnala” è sempre possibile appunto segnalare alla piattaforma di riferimento un contenuto inappropriato e indicare il “problema” che sta alla base della segnalazione.

Segnalare la violazione della proprietà intellettuale

Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma prenderà in carico la richiesta e, se ritenuta fondata, procederà con la rimozione del contenuto sospetto. Sempre attraverso la funzione “segnala”, è possibile anche indicare se un contenuto che è stato pubblicato ha violato un diritto di proprietà intellettuale (cosiddetta procedura di notice and takedown). Qualora poi la piattaforma social in questione non dovesse reagire in modo appropriato, sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per vedere tutelati i propri diritti contro gli atti di contraffazione e concorrenza sleale che si ritenga di aver subito. In particolare, qualora le condotte contraffattorie o anticoncorrenziali siano idonee ad arrecare un grave pregiudizio a un operatore commerciale, si potranno adire le vie legali eventualmente anche avviando un procedimento cautelare davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali competenti per ottenere, con urgenza, un provvedimento che, inter alia, inibisca nell’immediato la prosecuzione dei suddetti illeciti.

L’intervento delle autorità garanti

In base al caso ci si può rivolgere all’Agcm (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato), competente ad accertare e bloccare le fake news diffuse sotto forma di pubblicità ingannevoli e/o comparative illecite oppure anche al Giurì di autodisciplina pubblicitaria per segnalare l’esistenza di comunicazioni commerciali scorrette. Tornando al discorso di Cebion, la società farmaceutica proprietaria Dompé, per esempio, dopo essersi dissociata dalle false informazioni diffuse attraverso alcuni social media sul suo prodotto, ha dichiarato espressamente di perseguire le vie legali “per difendere la propria reputazione rispetto a coloro i quali diffondono messaggi ingannevoli che suggeriscono l’utilizzo improprio delle proprie soluzioni terapeutiche o integratori alimentari”.

Occhio al listino: vendite online al rialzo

Lo studio legale osserva che connesso al tema delle fake news è anche quello dell’offerta in vendita, sempre più frequente, attraverso piattaforme e-commerce, di beni a un prezzo eccessivamente elevato. In casi di questo genere, è importante inviare segnalazioni mirate all’Agcm, anche online. E ciò è proprio quello che è successo con riferimento a prodotti igienizzanti/disinfettanti per le mani, a mascherine di protezione delle vie respiratorie e a altri prodotti igienico-sanitari che, nei giorni scorsi, sono stati messi in vendita, attraverso Amazon e Ebay, a prezzi ingiustificatamente spropositati. Grazie all’elevato numero di segnalazioni ricevute, l’Agcm ha avviato due distinte istruttorie nei confronti delle piattaforme in questione e ha poi dichiarato che, “in considerazione del particolare momento in cui le tradizionali forme di commercio sono limitate”, per il futuro ha intenzione di “focalizzare la propria attenzione su analoghi fenomeni operati anche su altre piattaforme dell’e-commerce”.



Frode, phishing e diffamazione: la segnalazione alla polizia

Ad aggiungersi alle fake news classiche ci sono i sempre più raffinati tentativi di phising e frode informatica. Un esempio di questo tipo deriva dalle nuove “app”, se così vogliamo chiamarle, che consentirebbero, una volta scaricate, di mappare la diffusione della pandemia nel mondo. Uno stratagemma per consentire ai pirati cibernetici di turno di rubare informazioni preziose dal computer della vittima. Anche qui, come nei casi di notizie false, ingiuriose e allarmistiche, è bene avere una buoan dose di conoscenza delle minacce della rete e informare subito le autorità di controllo, in primis la polizia di Stato attraverso appositi form.