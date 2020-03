Federfarma e Cittadinanzattiva scrivono ad Aifa e ministero della Salute per proporre la consegna a casa gratuita per i pazienti affetti da Covid-19 tramite i presidi gestiti dai farmacisti

“Distribuire tramite le farmacie, grazie ai servizi di consegna gratuita a domicilio, i farmaci antimalarici e antivirali autorizzati per il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19”. Lo chiedono Federfarma e Cittadinanzattiva in una nota indirizzata al ministero della Salute e all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Si tratta quei farmaci (clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir) prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) secondo la determina dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo scorso.

Antivirali e antimalarici

Questi i vantaggi secondo le due organizzazioni: “La distribuzione di tali farmaci tramite farmacie – sottolinea la nota – non solo ridurrà gli spostamenti, ma permetterà anche al farmacista di monitorare l’aderenza alla terapia da parte del paziente, così come di acquisire informazioni utili sul corretto utilizzo del farmaco e sul rispetto del piano terapeutico”. Il tutto seguendo le regole: “Questa modalità di distribuzione rientrerebbe perfettamente nell’ambito della normativa che impone l’isolamento domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19, perché i farmaci verrebbero recapitati a casa gratuitamente tramite i numeri verdi di Federfarma e della Croce Rossa Italiana”, conclude la nota.